La poétesse néerlandaise Ester Naomi Perquin décroche le prix Boekenbon 50.000 euros avec son premier roman autobiographique sur son expérience en prison.

Ester Naomi Perquin, la prolifique autrice néerlandaise reconnue pour ses poèmes primés, vient d'attribuer le prestigieux prix Boekenbon Literatuurprijs. Son premier roman, intitulé Tot alles in beweging komt, a remporté cette distinction majeure décernée à Amsterdam pour le meilleur livre néerlandais. L'œuvre marque une transition significative dans la carrière de l'écrivaine de 46 ans. Elle laisse derrière elle une longue liste de récompenses poétiques pour explorer désormais la narration de fiction. Le livre puise directement dans ses souvenirs personnels pour examiner le système carcéral. Une expérience qu'elle a vécue concrètement en tant que gardienne de prison aux Pays-Bas.

Une œuvre fondée sur l'expérience carcérale et familiale

Le roman de Ester Naomi Perquin explore des thèmes complexes comme la maternité et les secrets familiaux. Le récit suit une femme qui revient sur sa période passée en tant que surveillante pénitentiaire. Elle y confronte également les récits de sa propre histoire familiale. Ces deux univers déclenchent des interrogations troublantes sur la vérité et les dynamiques de pouvoir. La jury a particulièrement salué la précision technique de l'écriture. Elle a qualifié le texte d'une clarté impressionnante et réfléchie. L'autrice a noté de nombreuses observations durant ses années de travail au pénitencier. Ces notes ont servi de base solide pour construire la structure narrative. La fiction reste ancrée dans une réalité vécue et documentée.

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L'analyse stylistique et les techniques de contrastes

La construction du roman est jugée à la fois élégante et captivante par les experts littéraires. La tonalité fluctue constamment entre des nuances douces et des approches plus dures. Ester Naomi Perquin utilise habilement le contraste comme moteur principal. Elle aborde des sujets amers avec un style parfois doucereux. Cette juxtaposition produit un effet littéraire puissant sur le lecteur. Le texte évoque une intimité féminine et maternelle sensible. Il rompt ensuite brutalement les bulles de confort avec un monde extérieur impitoyable. L'autrice a confirmé que son personnage principal partage de nombreux traits avec elle-même. Elle a précisé que le livre n'est pas une clé littérale de sa vie.

Le palmarès littéraire et les distinctions reçues

Ester Naomi Perquin possède un curriculum vitae littéraire exceptionnellement étoffé. Elle a été nommée poète officiel de Rotterdam pendant deux années consécutives. Son parcours inclut la victoire de la quasi-totalité des prix de poésie disponibles. En 2025, elle a reçu le prix Paul Snoek triennal pour son recueil. Ce prix succède à des victoires antérieures comme le prix VSB en 2013. La poétesse prépare également une contribution pour la semaine de poésie en janvier. Elle écrira un cadeau poétique sur le thème de la gravité. Sa carrière médiatique comprend également la présentation de l'émission radiophonique. Elle a également signé de nombreuses chroniques pour la presse écrite.

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Les autres nominations et la valeur de la récompense

La liste des finalistes de cette édition comprenait des auteurs variés. Dominique De Groen y figurait avec son œuvre Corpus Britney. Elle représentait la scène littéraire flamande dans cette sélection prestigieuse. Les autres livres nominés incluaient Oogsprung de Bernke Klein Zandvoort. Xillan Macrooy a également été honoré avec Menschen als zonnen et mensen als manen. Richard Osinga présentait son ouvrage intitulé Bunker pour concourir. Le prix Boekenbon Literatuurprijs est doté d'une somme de 50.000 euros. Cette somme s'aligne sur les valeurs d'autres grandes distinctions littéraires comme le prix Libris. Le prix Boon offre également un montant identique pour célébrer les talents. La cohérence financière souligne l'importance stratégique de ces fonds.

Les impacts futurs et la reconnaissance critique

Le succès de ce roman ouvre de nouvelles perspectives pour la réception critique. L'œuvre a également remporté le prix F. Bordewijk pour la prose l'année précédente. Le jury a décrit l'expérience de lecture comme immersive et inextricable. Selon les jurés, on ne souhaite pas s'échapper du livre. Les thèmes abordés résonnent avec des débats sociaux actuels. La combinaison de souvenirs personnels et de fiction stimule le débat intellectuel. Le livre sera distribué dans les librairies néerlandaises et flamandes. Il continuera d'influencer les discussions littéraires dans les mois à venir.