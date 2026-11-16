Estimation immobilière Hermalle-sous-Huy : le train de marchandises fait chuter la valeur du bien

À Hermalle-sous-Huy, l'existence de rails ferroviaires arrière réduit l'estimation de 48 000 euros. Focus sur cette vente complexe pour Laurence et Julien.

À Hermalle-sous-Huy en province de Liège, le couple Laurence et Julien fait face à une réalité immobilière difficile. Leur maison, qu'ils souhaitaient conserver définitivement, est désormais mise en vente pour s'adapter au handicap moteur de leur fils.

L'émission Je vends ma maison accompagne cette famille dans ce déménagement contraint. Leur objectif est clair : trouver un logement de plain-pied mieux adapté. Cette nécessité de se séparer de leur bien principal pèse lourdement sur leur quotidien familial et leur projet de vie.

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Atouts du bien et contraintes budgétaires

Le bien situé à Hermalle-sous-Huy présente des caractéristiques initialement très attractives pour les acheteurs. La propriété dispose de quatre chambres spacieuses, d'un garage et d'un jardin soigneusement entretenu. Laurence et Julien y vivent avec leurs trois enfants et y ont investi pour y rester toute leur vie.

Cependant, la situation de santé de leur enfant rend ce type d'habitation inadéquate. La mère de famille précise que le handicap moteur impose une adaptation du cadre de vie. Ils ne cherchent pas seulement à vendre, mais à financer l'acquisition d'une résidence plus fonctionnelle sans renoncer au confort actuel.

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Échec de la vente en autonomie

Avant de solliciter l'accompagnement d'un professionnel, Laurence et Julien ont tenté une vente en direct. Le bien a été affiché au prix de 398.000 euros. Cette stratégie initiale n'a malheureusement pas rencontré le succès escompté auprès du marché immobilier.

Le bilan des tentatives autonomes est sans appel. Le couple rapporte avoir reçu un peu moins de dix visites. Aucun retour constructif n'est intervenu et aucune offre d'achat n'a été soumise. Ces chiffres montrent les limites de la mise en œuvre par les propriétaires seuls dans ce contexte précis.

Impact du voisinage industriel

L'agent immobilier Félicien prend en charge la stratégie de vente pour la région. Lors de la préparation du dossier, une vue aérienne révèle une contrainte majeure non visible depuis la rue. Derrière les gros sapins servant d'écrans visuels, des rails de chemin de fer sont clairement identifiables.

Félicien interroge Julien sur la nature de ces infrastructures. Il s'agit d'un train de marchandises desservant une usine voisine. Le couple précise que les passages sont devenus très rares. Cette information est cruciale pour évaluer l'impact sonore et visuel sur la propriété.

Surprise et baisse de valorisation

Le hasard intervient durant la visite physique. Un train de marchandises passe derrière la maison au moment de l'évaluation. Cet événement confirme les craintes liées au voisinage industriel immédiat. La réalité du terrain contredit l'idée d'un trafic quasi inexistant.

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Face à cette réalité, Félicien annonce une estimation nettement inférieure aux espérances. Le prix estimé est fixé autour de 350.000 euros. Cette valeur tient compte des atouts du bien tout en intègrant le frein majeur que constitue le train pour les futurs acquéreurs.

Écart entre attentes et réalité du marché

L'écart entre l'estimation et le prix initial est significatif. Laurence et Julien avaient affiché la maison à 398.000 euros. Ils espéraient ne pas descendre en dessous de 390.000 euros pour financer leur nouveau projet. La différence représente un manque à gagner considérable pour le couple.

Julien tente alors de proposer un compromis stratégique. Il suggère de lancer la vente à un prix intermédiaire de 365.000 euros. Cette proposition vise à attirer l'attention tout en restant réaliste. Félicien refuse de donner de faux espoirs sur la valorisation potentielle.

Prochaines étapes du processus

La suite de cette histoire dépendra de la réaction du marché immobilier local. La famille devra accepter de négocier autour des nouvelles estimations professionnelles. L'objectif final reste la concrétisation de leur projet de vie adapté.

Je vends ma maison diffuse chaque dimanche à 18h sur RTL tvi. Le programme est également accessible en streaming sur RTL play. Cette émission met en lumière les défis techniques et émotionnels de la vente immobilière en Belgique francophone.