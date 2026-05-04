États-Unis : Escorte des navires dans le détroit d'Ormuz face au blocage iranien

La marine américaine va escorter les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, après que l'Iran a restreint le passage, ce qui a entraîné une flambée des prix du pétrole et des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial en énergie. L'Iran conteste cette initiative et menace de représailles.

La marine américaine va lancer lundi une opération d'escorte des navires commerciaux bloqués dans le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique vitale pour l'approvisionnement mondial en pétrole .

Cette initiative, baptisée « Projet Liberté », intervient après que l'Iran a bloqué le passage de navires appartenant à des pays tiers, exacerbant les tensions géopolitiques et provoquant une flambée des prix du pétrole. Le président américain Donald Trump a annoncé cette décision, soulignant que les États-Unis guideront en toute sécurité les navires de nations « qui ne sont pas impliquées » dans le conflit actuel avec l'Iran.

Il a également averti que toute entrave à cette opération par l'Iran serait traitée avec la force. L'Iran a immédiatement contesté cette initiative, la qualifiant de violation du cessez-le-feu en vigueur et menaçant de représailles. Le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole, a eu des conséquences économiques significatives. Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis 2022, avant de se stabiliser légèrement lundi.

Des centaines de navires commerciaux, dont de nombreux pétroliers et gaziers, sont actuellement bloqués dans le Golfe, avec environ 20 000 marins à bord confrontés à des pénuries de nourriture et de fournitures essentielles. L'administration américaine a mis en garde les navires qui paieraient des droits de passage aux autorités iraniennes, les menaçant de sanctions. La situation est d'autant plus préoccupante que le conflit a déjà causé des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

Les tensions restent vives, avec des menaces de Téhéran de couler des navires de guerre américains et d'envoyer leurs forces « au cimetière ». Malgré le cessez-le-feu fragile en place depuis le 8 avril, les négociations pour désamorcer la crise sont au point mort.

L'Iran a soumis une nouvelle proposition à Washington, réclamant le retrait des forces américaines de la région, la levée du blocus des ports iraniens et du gel des avoirs, le financement de réparations, la levée des sanctions, un accord concernant le détroit d'Ormuz et la fin des hostilités au Liban. Cependant, cette proposition ne mentionne pas le dossier nucléaire iranien, une question centrale pour les États-Unis et Israël, qui accusent Téhéran de chercher à se doter de l'arme atomique.

Sur le front libanais, Israël a mené des frappes qui ont fait un mort et plusieurs blessés, exacerbant encore davantage les tensions régionales. La situation reste extrêmement volatile et la perspective d'une escalade du conflit demeure une préoccupation majeure





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