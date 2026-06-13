États-Unis et Iran : un accord de paix en vue ?

Les États-Unis et l'Iran sont en train de négocier un accord de paix qui mettrait fin au conflit qui dure des mois dans le Moyen-Orient. Le Pakistan est médiateur dans les négociations et a annoncé que le texte final était presque prêt.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l'Iran. Le régime iranien a répondu avec des attaques aériennes dans toute la région du Golfe.

Suivez toutes les mises à jour dans notre liveblog. Les États-Unis ont bombardé l'Iran pendant 2 jours, notamment dans la strait de Hormuz. Cela fait partie de la représaille pour l'abattage d'un hélicoptère. Selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, il y aurait un accord entre les États-Unis et l'Iran sur un cadre pour un accord de paix qui mettrait fin au conflit qui dure des mois dans le Moyen-Orient.

Le Pakistan a été médiateur dans les négociations entre les deux pays. Selon lui, son pays est en train de préparer les documents pour la signature électronique.

"Probablement, le texte final sera signé dans les 24 heures", a-t-il noté auprès de l'agence de presse Reuters et a annoncé sur X. Depuis des semaines, les États-Unis et l'Iran ont fait des déclarations contradictoires sur un accord entre les deux pays, mais le médiateur Pakistan semble optimiste. Le ministre iranien des Affaires étrangères Araqchi a parlé à la télévision d'État iranienne. Selon Araqchi, il n'y a pas encore d'accord, pas même un "mémorandum d'accord" signé.

Les modifications au texte sont encore possibles, a-t-il dit. Le ministre iranien des Affaires étrangères a énuméré quelques éléments qui feraient partie de l'accord : La guerre cesse sur tous les fronts. Cela signifie également que l'Israël doit se retirer des territoires qu'il occupe en Liban. La strait de Hormuz rouvre, les États-Unis levant le blocus des ports iraniens.

Le contrôle de la strait reste entre les mains de l'Iran et d'Oman. Sur le programme nucléaire iranien, on en parlera dans un autre stade. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est montré optimiste sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Selon Sharif, il y a maintenant un texte final pour un accord de paix qui a été accepté et le Pakistan travaille en étroite collaboration avec les deux parties pour terminer les étapes suivantes.

Il a souligné que le progrès était jamais aussi proche que maintenant. Ses déclarations correspondent au rôle de médiateur que le Pakistan a joué ces derniers mois dans les négociations entre Washington et Téhéran





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