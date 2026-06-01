États-Unis et Israël lancent de nouvelles attaques contre l'Iran

Les États-Unis et Israël ont mené de nouvelles attaques contre l'Iran, alors que les tensions entre les deux pays continuent de monter. Le Koweït a signalé de nouvelles attaques de drones et de roquettes.

Le gouvernement américain a mené de nouvelles 'attaques de défense' contre l' Iran . Le Koweït a signalé de nouvelles 'attaques de drones et de roquettes'. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont commencé à attaquer l' Iran .

Le régime iranien a répondu avec des attaques aériennes dans toute la région pétrolière. Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Il y a un cessez-le-feu fragile entre l'Iran et les États-Unis, mais les tensions entre les deux pays continuent de monter. Israël et le Liban ont également convenu d'un cessez-le-feu, qui a été prolongé de 45 jours le 15 mai.

Les États-Unis ont mené de nouvelles 'attaques de défense' contre l'Iran, a déclaré le département de la Défense. Ces attaques ont eu lieu le week-end dernier dans la région de Goruk et Qishm, un îlot dans la détroit d'Ormuz. Des centres de commandement et des sites de radar pour les drones ont été bombardés. Selon Centcom, ces attaques étaient une réponse aux 'agressions iraniennes'.

L'armée iranienne aurait en effet abattu une drone américaine au-dessus des eaux internationales.

'Un avion de combat américain a réagi rapidement en éliminant les défenses aériennes iraniennes, un centre de commandement au sol et 2 drones d'attaque qui constituaient une menace claire pour les navires dans les eaux régionales', a déclaré Centcom. Le gouvernement du Koweït a signalé que des 'attaques de drones et de roquettes' étaient en cours d'interception. Selon le gouvernement, les explosions actuelles sont le résultat de l'interception de projectiles hostiles par la défense aérienne.

Le Koweït a également signalé que le pays était attaqué par des drones et des roquettes le 28 février. L'Iran a alors confirmé avoir lancé une attaque contre une base américaine dans la région en réponse aux attaques américaines contre des cibles iraniennes. La Ligue arabe a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de la situation.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que la France 'reconnaît le droit de défense d'Israël contre les attaques de Hezbollah', mais que 'rien ne peut justifier l'extension des opérations militaires et la profonde occupation du territoire libanais'. Selon Barrot, l'avance israélienne est contraire à la loi internationale et constitue une violation du cessez-le-feu qui est en vigueur au Liban depuis le 17 avril.

Il a également souligné que les opérations israéliennes s'opposent aux intérêts de sécurité d'Israël, 'car chaque village bombardé et chaque victime civile renforce Hezbollah'. L'armée israélienne a pris possession du château de Beaufort, un château des croisés dans le sud du Liban. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que des soldats israéliens avaient hissé le drapeau israélien sur le château. Le château de Beaufort a environ 900 ans d'histoire.

Le château et la colline voisine, dans la région de Nabatiye, ont une position stratégique. Depuis une hauteur proche de la rivière Litani, on peut voir de grandes parties du sud du Liban. Le château a été utilisé comme base militaire par les troupes israéliennes pendant la occupation du sud du Liban plus de 25 ans auparavant.

Malgré un cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah qui est entré en vigueur il y a six semaines, Israël a poursuivi ses opérations contre Hezbollah dans le sud du Liban. Israël veut créer une 'zone tampon' dans la région. Les États-Unis ont attaqué un navire qui se dirigeait vers un port iranien. L'attaque a eu lieu le 28 février, mais le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) n'a communiqué que maintenant.

Le navire a refusé de répondre aux appels américains pour respecter la blocus américain de la détroit d'Ormuz. Un avion américain a alors tiré une roquette Hellfire sur la salle des machines du navire. Le navire navigue sous pavillon gambien et s'appelle Lian Star. Il n'est pas clair si des blessés ou des morts ont été tués pendant l'attaque.

Aucun accord n'a été trouvé lors de la réunion dans la Situation Room où le président américain Donald Trump a pris une 'décision définitive' sur l'Iran. Trump ne signerait aucun accord avec l'Iran que si toutes les 'lignes rouges' étaient acceptées, a déclaré le porte-parole du White House après la réunion. L'une de ces lignes rouges est que l'Iran 'ne doit jamais posséder un arsenal nucléaire', a déclaré le porte-parole





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