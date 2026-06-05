États-Unis et Israël lancent des attaques sur l'Iran, Irak réagit avec des raids aériens

La situation dans le Golfe est tendue comme jamais. Les États-Unis et Israël ont entamé des attaques contre l'Iran tandis que ce dernier a riposté avec des raids aériens partout dans la région. Nous suivons les mises à jour dans ce suivi dans le direct, où nous vous donnons les dernières nouvelles

États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a répondu avec des raids aériens dans toute la région du Golfe . Suivez tous les mises à jour dans notre blog en direct.

Il y a un fragile cessez-le-feu en place entre l'Iran et les États-Unis, mais les tensions entre les deux pays continuent à monter. À Israël et au Liban ont également convenu un cessez-le-feu qui a été prolongé de 45 jours à compter du 15 mai. Dans une attaque israélienne dans le sud du Liban, cinq personnes ont trouvé la mort, dont une femme et un ayudant.

Selon le ministère libanais de la Santé, l'attaque a eu lieu dans la ville de Zahlé. À Tyr, dans le sud du Liban, ont eu lieu des nouvelles attaques israéliennes la nuit dernière, où sept personnes ont trouvé la mort. Selon la protection civile, quatre personnes sont mortes et sept autres ont été blessées après qu'une roquette a atterri à proximité de l'hôpital d'al-Jabal Jamil à Tyr. L'hôpital avait été gravement endommagé à l'issue de l'attaque la semaine dernière.

D'après Al Jazeera, des services d'urgence ont déclaré que les lieux environnants qui sont proches de l'hôpital sont toujours continuellement bombardés par Israël, ce qui entraîne d'importants dommages à ce dernier.





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