États-Unis : Menaces de sanctions contre des alliés européens de l'OTAN

L'administration américaine envisage des sanctions contre certains pays européens de l'OTAN en raison de leur manque de soutien dans le conflit avec l'Iran, incluant potentiellement la suspension de l'Espagne et une réévaluation de la position sur les îles Falkland.

Des sources au sein de l'administration américaine indiquent que des sanctions pourraient être envisagées à l'encontre de plusieurs pays européens membres de l' OTAN , en raison de leur manque de soutien dans le conflit avec l' Iran .

Ces mesures pourraient inclure la suspension de l'Espagne de l'alliance et une réévaluation de la position américaine concernant la souveraineté britannique sur les îles Falkland (Malouines). Selon l'agence de presse Reuters, ces options sont détaillées dans un courriel circulant au sein du département de la Défense américain, le Pentagone. Une source gouvernementale américaine anonyme a confirmé l'existence d'une liste de sanctions potentielles ciblant des alliés de l'OTAN.

La frustration de l'administration américaine face au manque de soutien européen dans la guerre contre l'Iran est bien connue. Si l'authenticité de ce courriel est avérée, elle confirmerait une nouvelle fois les tensions croissantes au sein de l'OTAN. Le président américain Donald Trump et son administration ont à plusieurs reprises exprimé leur mécontentement quant au refus ou à la réticence des pays européens à autoriser l'utilisation de leurs bases militaires ou à déployer des navires dans le détroit d'Ormuz.

Ces frustrations semblent se concrétiser dans ce courriel interne au Pentagone. Reuters, citant une source anonyme ayant consulté le document, rapporte que des options de représailles sont envisagées contre les pays européens qui n'ont pas suffisamment aidé les États-Unis. L'Espagne, par exemple, a refusé d'autoriser l'utilisation de ses deux bases militaires par les États-Unis pour des opérations contre l'Iran et a fermé son espace aérien aux avions de combat participant à la guerre.

La source indique que la suspension de l'Espagne aurait un impact limité sur les opérations militaires américaines, mais serait un geste symbolique fort. Le courriel ne précise pas comment une telle suspension serait mise en œuvre, car il n'existe pas de procédure claire au sein de l'OTAN pour suspendre un pays membre, les décisions nécessitant l'unanimité des 32 États membres.

Une autre option évoquée est de priver les pays 'difficiles' de postes importants ou prestigieux au sein de l'OTAN, une mesure jugée plus réalisable. Le Royaume-Uni est également mentionné dans le courriel. Trump a déjà exprimé sa frustration à l'égard du Premier ministre britannique Keir Starmer, le qualifiant de 'lâche' et le comparant défavorablement à Winston Churchill, tout en dénigrant les porte-avions britanniques comme des 'jouets'.

Bien que le Royaume-Uni ait finalement autorisé l'utilisation de ses bases par les États-Unis, cela s'est limité à des 'missions défensives' visant à protéger les civils de la région contre les attaques iraniennes. Le courriel suggère donc de reconsidérer la position américaine sur la revendication britannique des îles Falkland (Malouines), un territoire britannique d'outre-mer revendiqué par l'Argentine depuis des décennies. Les deux pays se sont affrontés dans une guerre en 1982, remportée par les Britanniques.

L'actuel président argentin, Javier Milei, est un allié de Trump. Le courriel n'évoque pas la possibilité pour les États-Unis de quitter l'OTAN, bien que Trump ait déjà spéculé à plusieurs reprises sur cette option. De même, la fermeture des bases américaines en Europe n'est pas mentionnée, bien qu'il soit laissé incertain si un retrait partiel des troupes américaines d'Europe est envisagé.

L'objectif de ces sanctions serait d'envoyer un signal fort à l'OTAN et de réduire ce qui est perçu comme une 'complaisance' européenne. Le courriel souligne que l'accès aux bases militaires et la liberté de survol sont considérés comme 'le minimum absolu' pour l'OTAN. Plusieurs pays européens ont cependant clairement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas être impliqués dans une guerre 'qui n'est pas la nôtre', ne souhaitant déployer des navires dans le détroit d'Ormuz qu'après un cessez-le-feu durable.

Les États-Unis insistent quant à eux sur le fait que l'OTAN ne peut pas être une 'voie à sens unique', le ministre de la Défense Pete Hegseth réaffirmant que 'ce ne devrait pas être le combat des États-Unis seuls. L'Europe a plus besoin du détroit d'Ormuz que nous'





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