États-Unis : Plan Trump pour gouverner sans Congrès avant les mi-mandat

La Maison-Blanche prépare un plan pour gouverner par décret si les démocrates remportent la Chambre. Immigration et douanes sont au cœur de la stratégie anticipée.

À seulement quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, la Maison-Blanche anticipe une défaite potentielle. Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes à son arrivée à une fête d'Halloween à sa résidence de Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, le 31 octobre 2026. Selon Reuters, un plan pour gouverner sans le Congrès serait d'actualité, révélant une préparation stratégique avancée.

Préparations depuis avril pour contourner le Congrès

Ces préparatifs ne datent pas d'hier, mais bien du mois d'avril dernier. Stephen Miller, le conseiller de Trump, et Russell Vought, le responsable du budget, ont rencontré les juristes de la Maison-Blanche pour déterminer quelles mesures le président américain pourrait appliquer sans avoir besoin de l'aval des parlementaires. Les thèmes abordés ont été l'immigration, les droits de douane, le logement et les dépenses publiques.

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Menaces politiques et arme des décrets présidentiels

À l'heure actuelle, les républicains sont les maîtres des deux Chambres du Congrès. Les élections, qui se déroulent le 3 novembre, pourraient modifier ce schéma. Elles permettraient aux démocrates de reconquérir la Chambre des Représentants. Ce bouleversement amènerait des changements radicaux comme des blocages de dépenses budgétaires ou certaines nominations importantes. Ce n'est pas quelque chose qui inquiéterait Donald Trump, car le président dispose d'une arme redoutable. Le décret présidentiel lui permet d'imposer ses choix sans approbation législative.

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Enquêtes parlementaires et refus officiel de la défaite

Si une victoire des démocrates arrivait, une autre menace planerait sur le camp de Donald Trump. Des enquêtes parlementaires pourraient voir le jour sur de possibles abus de pouvoir au profit de proches ou de donateurs. Les juristes auraient déjà prévenu les collaborateurs de l'administration à de possibles convocations. Officiellement, la Maison-Blanche se refuse à toute éventualité de défaite. La porte-parole de Donald Trump entend poursuivre sa politique sans changement. Cette posture officielle contraste avec les stratégies internes de préparation discutées depuis le printemps.