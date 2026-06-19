Etienne Renard, l'auteur de l'hymne Télévie, s'éteint à 48 ans

Décès d'Etienne Renard, ancien co‑animateur de "Samedi en fête" et créateur de la chanson "On a toujours quelqu'un avec soi" du Télévie, rappel des faits marquants et de son impact sur la collecte de fonds contre le cancer.

Le monde de la télévision et du spectacle pleure la perte d'un de ses personnages les plus attachés : Etienne Renard , décédé récemment à l'âge de quarante‑huit ans.

Connu du grand public comme l'un des premiers co‑animateurs de l'émission pour enfants "Samedi en fête", lancée en 1987 sur RTL, il a marqué plusieurs générations de téléspectateurs avec son énergie communicative et son sens du divertissement familial. Au-delà de ses fonctions à l'antenne, Renard est surtout resté dans les mémoires grâce à la création de la chanson emblématique du Télévie, "On a toujours quelqu'un avec soi".

Dans une interview accordée à la rédaction de Zenio, il a raconté les circonstances insolites de la naissance de ce titre devenu culte.

"Mon agent, un personnage haut en couleur qui tenait aussi un bistrot, me proposa d'écrire une chanson pour le Télévie. Il me présenta Gus Roan, un compositeur flamand, qui me remit une cassette avec une mélodie. Sur le trajet du retour, j'ai mis la bande en boucle, les images ont fusé, un refrain s'est imposé et les paroles sont venues d'elles‑mêmes.

Le résultat a été un véritable triomphe : les animateurs de la chaîne se sont mis à chanter, le public a vibré, et la mélodie est restée gravée dans les cœurs. Quand ils ont essayé de la remplacer, les téléspectateurs ont protesté, forçant le retour à la version originale. C'est ainsi que l'on comprend pourquoi, une fois qu'une œuvre fonctionne, il est inutile de la changer.

", a‑t‑il expliqué. Cette anecdote illustre le talent naturel de Renard pour transformer une simple composition musicale en un hymne national, capable de mobiliser des milliers de dons chaque année au profit de la recherche contre le cancer. En effet, le dernier Télévie a récolté plus de 13,4 millions d'euros, qui seront investis dans des projets de recherche sélectionnés par un comité d'experts du FNRS et de scientifiques internationaux.

La disparition d'Etienne Renard laisse un vide dans le paysage audiovisuel francophone, mais aussi un héritage durable grâce à son engagement humanitaire et culturel. Les hommages affluent de toutes parts : acteurs, journalistes, anciens collègues et nombreux téléspectateurs partagent leurs souvenirs et soulignent l'importance de sa contribution à la lutte contre le cancer, à la promotion de la musique et à l'éducation des jeunes publics.

Son passage du petit écran à la scène caritative continue d'inspirer, rappelant que la créativité artistique peut devenir un véritable levier de solidarité. Le Télévie, qui perd l'une de ses icônes, se souviendra de lui comme du créateur d'une mélodie qui, plus de trente ans après sa diffusion, accompagne encore les moments de générosité et d'espoir





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