La formation du mouvement est inégale, de même que la portée et les raisons de la grève dans les différents établissements scolaires. Cependant, malgré certains conflits, le mouvement reste en partie un succès pour les enseignants en údajů contre les réformes du gouvernement. Les enseignants souhaitent des améliorations de conditions de travail, notamment la fondation des mutuelles et la remise du travail aux malades de longue durée. Le défi pour les futurs développements est maintenant d'empêcher des pressions ویژes sur les droits fondamentaux des enseignants et d'assurer une éducationollettique continue pour les élèves sans altérer la vie scolaire des enseignants. Avec le temps, on pourra également évaluer l'impact de la strike et ses conséquences.

Le mouvement de contestation qui a démarré en Province de Liège, quelques semaines de grève, reste largement inégale en termes de couverture, de raison et de développement.

Sur le terrain, plusieurs écoles continuent à fonctionner normalement, comme en l'Ilon Saint-Jacques, où le fonctionnement des cours est assuré de manière habituelle. Cependant, des grèves ont également éclaté dans d'autres écoles, entraînant la fermeture temporaire ou un funzionanoin des cours. Les raisons invoquées pour la greve sont diverses, allant de la participation syndicale interne à l'influence syndicale externe. Le pouvoir organisateur de l'école déplore les pressions exercées par certains grévistes contre le droit de travailler.

Selon la Fédération Wallonie-Bruxelles, les enseignants risquent de perdre leur temps de cours en vue de participer à des grèves d'autres formations. Les récents appels de grévistes, comme ceux concernant l'amélioration des conditions de travail et la fondation des mutuelles, pourraient déterminer les prochaines étapes du mouvement.

Cependant, en attendant l'évolution, il est important de ne pas influencer la vie des élèves et des classes en groupe, afin qu'ils ne subissent pas de perturbations inutiles, et de maintenir dès à présent la continuité de l'éducation pour les élèves





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