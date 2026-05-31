Euro U17 : les Diablotins belges à un pas des demi-finales

Après une victoire contre la Croatie et une défaite face à l'Espagne, la Belgique affronte l'Estonie, lanterne rouge du groupe, avec l'objectif de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro U17.

Les Diablotins belges sont à un tournant décisif dans leur parcours à l' Euro U17 . Après une victoire encourageante contre la Croatie (0-2) et une défaite frustrante face à l'Espagne (0-1), l'équipe de Sven Vermant aborde son dernier match de groupe avec une confiance mesurée.

Actuellement deuxièmes du groupe B avec trois points, les Belges doivent simplement égaler le résultat de la Croatie pour s'assurer une place dans le dernier carré. Face à eux, l'Estonie, pays hôte et adversaire réputé le plus faible du groupe, mais qui n'a pas démérité malgré deux défaites. L'enjeu est clair : une victoire propulserait la Belgique en demi-finales pour la deuxième fois consécutive, tandis qu'un faux pas pourrait tout remettre en question.

Le coup d'envoi est prévu à 13h20 ce dimanche, et l'attente est immense. L'analyse du jeu estonien révèle une équipe courageuse mais limitée. Lors de leur premier match, ils ont tenu tête à l'Espagne pendant une mi-temps avant de s'incliner 1-4. Leur deuxième rencontre contre la Croatie a été plus serrée, avec une défaite 1-3 qui aurait pu être moins lourde si certaines occasions avaient été converties.

Les Estoniens jouent sans complexe, avec un bloc bas et des contres rapides. Leur principal atout réside dans leur collectif discipliné, mais ils manquent de talents individuels pour faire basculer un match. Les Diablotins, de leur côté, possèdent une génération prometteuse avec des joueurs comme Jaden Vermant ou Luca Monticelli, capables de faire la différence. La clé sera de casser le bloc estonien tôt dans le match pour éviter la frustration.

Du côté belge, la préparation a été marquée par une séance vidéo intensive pour analyser les faiblesses estoniennes. Sven Vermant insiste sur la nécessité d'être patient et de ne pas sous-estimer l'adversaire. La défense, bien organisée contre la Croatie, devra rester vigilante sur les phases de transition. Au milieu de terrain, la créativité de Noah Ainsley sera primordiale pour alimenter les attaquants.

Le sélectionneur pourrait effectuer quelques changements pour préserver les joueurs en vue d'une éventuelle demi-finale, mais l'objectif principal reste de gagner. Le groupe est soudé et déterminé à offrir une nouvelle joie au football belge, après les récents succès des équipes de jeunes. Ce match est aussi l'occasion de montrer que la Belgique continue de produire des talents de haut niveau, malgré l'absence de titre chez les seniors.

L'historique des confrontations entre les deux nations est favorable à la Belgique, mais les matches de jeunes sont souvent imprévisibles. L'Estonie, portée par son public, voudra marquer l'histoire en remportant son premier point dans un Euro U17. Pour les Diablotins, l'erreur est interdite : une défaite, combinée à une victoire croate contre l'Espagne, pourrait les éliminer. Mais le scénario le plus probable est une victoire belge, qui leur permettrait de rejoindre le dernier carré avec confiance.

La pression est sur les épaules des jeunes Belges, mais ils ont montré contre la Croatie qu'ils savaient gérer les moments importants. Le coup de sifflet final dira si cette génération peut écrire une nouvelle page de l'histoire du football belge





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