De Russische rechtbank heeft Euroclear veroordeeld tot het betalen van ongeveer 200 miljard euro aan schadevergoeding voor de miljarden aan Russische tegoeden die sinds de Russische inval in Oekraïne bij Euroclear zijn opgeslagen.

Een Russische rechtbank heeft Euroclear veroordeeld tot het betalen van ongeveer 200 miljard euro, aan Russische tegoeden die sinds de Russische inval in Oekraïne bij Euroclear zijn opgeslagen.

Juristen wijzen er echter op dat Russische rechtbanken niet bevoegd zijn in het buitenland. Euroclear zal in beroep gaan. Het was de Russische centrale bank die een klacht had ingediend tegen de in Brussel gevestigde financiële instelling Euroclear. De centrale bank stelde dat het blokkeren van Russische tegoeden bij Euroclear illegaal was en schade heeft berokkend aan de centrale bank. De rechtbank geeft de bank nu gelijk





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russisch Recht Russisch Kapitaal Europarlements-Registersrechtbank Euroclear Russicheelt Toegestaanheeft Ruslandngeboorte R Rechtszaak Tegen Euroclear Europese Tegenmaatregelen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump's 3-day visit to China: Boeing deal, no military aid to Iran, Strait of Hormuz agreementDonald Trump's visit to China resulted in a concrete deal where Boeing sold 200 aircraft to Chinese airlines. Trump also discussed Iran, where he claimed Xi promised no military aid to Tehran and both countries agreed on keeping the Strait of Hormuz open. However, no changes were made regarding Taiwan.

Read more »

Russische president zegt einde te zien voor Oekraïne-oorlog, president Zelensky omvat ontmoeting, vliegris Finland ontkent bij dronesDe Russische president, Vladimir Poetin, heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' na een ontmoeting met de Oekraïense president, Volodymyr Zelensky. De Russische president stond ook open voor een ontmoeting met Zelensky als er sprake is van een langdurig vredesakkoord. Het Finse leger meldt eveneens geen ingestelde middelen om drones af te weren, met uitzondering van 1 officieus geregistreerde drone boven Finland. De chef van de luchtmacht, Timo Herranen, spreekt wel over het risico van grotere en zwaardere drones die onderweg waren naar Finland.

Read more »

LIVE 'Helemaal gerechtvaardigd': Zelensky dreigt met nieuwe aanvallen op Rusland na 24 doden in KievLIVE Volg alle updates over de oorlog in Oekraïne in deze liveblog.

Read more »

Avoirs russes gelés : un tribunal en Russie condamne Euroclear à verser 250 milliards de dollarsEuroclear est l'établissement financier qui détient l'essentiel des avoirs gelés en Europe de la Banque centrale de...

Read more »