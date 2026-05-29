L'aéroport de Charleroi a subi une panne de courant générale ce vendredi soir, perturbant les opérations sur place. La princesse Elisabeth est officiellement diplômée de Harvard, et la reine Mathilde semblait très émue lors de la cérémonie. La Chambre a adopté des mesures phares qui vont impacter la vie des Belges.

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Voici les numéros gagnants et le tableau des gains. L'aéroport de Charleroi a subi une panne de courant générale ce vendredi soir, perturbant les opérations sur place. Les équipes ont tenté de maintenir les services de manière manuelle en attendant le retour à la normale, mais des retards de vols sont prévus. Grêle, vents violents, pluies abondantes, ...

L'IRM met en garde ce soir, une partie du pays placée en alerte jaune, le 1722 activé. La princesse Elisabeth est officiellement diplômée de Harvard, et la reine Mathilde semblait très émue lors de la cérémonie. La Chambre a adopté des mesures phares qui vont impacter la vie des Belges, notamment la loi-programme, la réforme des pensions et le prix de l'énergie.

Carrefour a procédé au rappel d'environ cinquante produits alimentaires après un incident impliquant un camion frigorifique dont la porte serait restée ouverte durant le transport. Les prix de l'essence et du diesel vont baisser ce vendredi, offrant un peu de répit à la pompe. Un outil de cuisine est en train de détrôner le barbecue, selon certaines sources. Une panne de courant a touché l'aéroport de Charleroi vers 19h ce vendredi, perturbant les opérations sur place.

Les équipes ont tenté de maintenir les services de manière manuelle en attendant le retour à la normale, mais des retards de vols sont prévus. La course-poursuite à Charleroi a pris fin après que le véhicule ait foncé dans le grillage d'une école. Bertrand Caroy a exprimé son agacement face à ces infractions que beaucoup commettent sans le savoir. Un drone russe s'est écrasé en Roumanie, qualifié de 'nouveaux attaques à l'égard d'un pays européen et allié de l'OTAN'.

Le 250e anniversaire des États-Unis a été marqué par le refus de soutien de Donald Trump, qui a entraîné la désertion de la moitié des artistes annoncés pour le concert





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