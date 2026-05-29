Europe moet China aanpakken: maatregelen tegen Chinese dumping en strategische sectoren

De Europese Commissie heeft een speciale vergadering gepland om te bespreken hoe Europa China kan aanpakken. Premier Bart De Wever heeft maatregelen voorgesteld, maar ook andere landen doen dat in hun brief. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals meer personeel inzetten voor onderzoek naar Chinese dumping en voorrang geven aan producten die 'made in Europe' zijn. Ook voorrang kunnen worden gegeven aan strategische sectoren die worden beschermd met hogere invoerrechten. Als het van de Franse president Macron afhangt, moet Europa de Amerikaanse aanpak volgen: hogere tarieven op Chinese producten om strategische sectoren te beschermen.

Wat kan Europa doen tegen de vloed van Chinese producten die de Europese markt overspoelt? Van chemie tot staal en auto’s: talloze sectoren klagen over oneerlijke concurrentie vanuit China .

Vandaag wijdt de Europese Commissie er een speciale vergadering aan. Tegen eind juni zou er duidelijkheid moeten zijn over het Europese antwoord. De industriële basis van Europa is bedreigd. China is een systemische rivaal geworden, en een systemische bedreiging.

We moeten dat als regeringsleiders erkennen, en ernaar handelen. Premier Bart De Wever schreef op 18 maart in een brief aan Europees Commissievoorzitter Von der Leyen dat maatregelen moeten worden voorbereid, en de regeringsleiders moeten dit op een Europese top in april bespreken. Het heeft wat langer geduurd dan de premier wou (onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten), maar de discussie over China gaat deze week echt van start.

Ook Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en Litouwen hebben een brief gestuurd naar de Europese Commissie. Minder alarmistisch van toon dan die van De Wever, maar ook met een concrete lijst van maatregelen die Europa zou moeten nemen tegen de Chinese exportgolf. Op zoek naar zonnepanelen? De kans is groot dat je uiteindelijk niet anders kan dan Chinese zonnepanelen op je dak leggen.

China wil in zoveel mogelijk sectoren dominant zijn, en niet meer afhankelijk van import. Ze willen zelf auto's, machines, chips en vliegtuigen maken. Fabrikanten krijgen goedkope grond, goedkope leningen, subsidies. Goed voor 800 miljard dollar per jaar, schat het IMF.

Wat kan Europa eraan doen? Premier De Wever deed in zijn brief verschillende voorstellen, en ook de 5 andere landen doen dat in hun brief. Meer personeel inzetten om onderzoek te voeren naar Chinese dumping. Geen tegenmaatregelen nemen die alleen maar bepaalde producten viseren, maar beter meteen een hele sector afschermen.

Zo gebeurde onlangs om de staalsector te beschermen tegen stijgende import. Europa heft intussen ook al hogere invoerrechten op Chinese elektrische auto’s. Als het van de Franse president Macron afhangt, moet Europa de Amerikaanse aanpak volgen: hogere tarieven op Chinese producten om strategische sectoren te beschermen. Wat al op tafel ligt: voorrang geven aan producten die 'made in Europe' zijn.

Nog een mogelijkheid: Chinese producten weren wanneer ze een gevaar vormen voor onze veiligheid. De Duitse economie heeft ook last van de Chinese overcapaciteit. Duitsland exporteerde machines en auto’s naar China, en heeft daar fors geïnvesteerd. Maar ook daar zijn de rollen nu omgedraaid.

De export naar China daalt. Er zijn daardoor al 400.000 banen verloren gegaan. Er wordt nu in veel sectoren meer uit China ingevoerd dan naar China uitgevoerd. De Duitse industriële neergang wordt volgens het Center for European Reform veroorzaakt door de Chinese overcapaciteit.

Duitsland stond tot nu toe op de rem om harde maatregelen te nemen tegen China. Uit schrik dat China tegenmaatregelen zou nemen, die de Duitse economie zwaarder zouden treffen dan andere. Gaat die houding veranderen





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Europa Economie Dumping Overcapaciteit Strategische Sectoren Hoge Invoerrechten Amerikaanse Aanpak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale : les explicationsSelon le rapport Copernicus, l'Europe connaît un réchauffement accéléré en raison de sa proximité avec l'Arctique, de la fonte des neiges et de la réduction de la pollution atmosphérique. Un paradoxe qui souligne l'urgence d'agir face au changement climatique.

Read more »

« Coup de massue » à Lille : « la plus grande librairie d’Europe » en redressement judiciaireDans les années 90, on l’appelait « la plus grande librairie d’Europe ». Le Furet du Nord, une institution lilloise bien connue des Belges, pourrait disparaître. La société mère du groupe a demandé hier son placement en redressement judiciaire, laissant redouter un plan social voire une fermeture.

Read more »

L'expansion industrielle chinoise en Europe s'accélèreLa Chine multiplie les investissements dans des usines en Europe, notamment en Hongrie et en France, pour produire localement et contourner les barrières commerciales. Cette double stratégie d'exportation et de production locale renforce sa présence sur le Vieux Continent, particulièrement en Allemagne.

Read more »

Première greffe de valve tricuspide sans opération cardiaque ouverte en EuropeL'hôpital AZ Sint-Jan de Bruges a réalisé pour la première fois en Europe une nouvelle greffe de valve tricuspide sans intervention chirurgicale ouverte. Cette opération a été effectuée via la veine jugulaire, ce qui réduit le risque pour les patients.

Read more »