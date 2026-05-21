Europe play-offs : Charleroi, Standard, Bruges, Anderlecht

Mardi, cette 9e journée s’ouvrait avec les trois rencontres d’Europe play-offs. Avant le coup d’envoi, Genk, le Standard, Westerlo et Charleroi pouvaient encore rêver de terminer en tête. Avec quatre points de retard sur les Limbourgeois et les Liégeois, les Carolos devaient réaliser un véritable exploit. Un exploit qui n’a finalement pas eu lieu, Charleroi a partagé l’enjeu face à OHL (1-1) et dit officiellement adieu à ses ambitions européennes. Deuxième avant cette journée, le Standard n’avait pas le droit à l’erreur face à Westerlo. En cas de faux pas,risquaient de voir Genk s’envoler seul en tête. Les Liégeois ont assuré face aux Campinois (1-2). Dans le même temps, les Genkois ont trébuché face à l’Antwerp à domicile en concédant le match nul (0-0). Grâce à ces résultats, le Standard reprend la tête de ces Europe play-offs à une journée du terme. Tout se jouera donc lors de l’ultime journée. Ce jeudi, place aux Champion’s play-offs.

Mardi, cette 9e journée s’ouvrait avec les trois rencontres d’Europe play-offs. Avant le coup d’envoi, Genk, le Standard , Westerlo et Charleroi pouvaient encore rêver de terminer en tête.

Avec quatre points de retard sur les Limbourgeois et les Liégeois, les Carolos devaient réaliser un véritable exploit. Un exploit qui n’a finalement pas eu lieu, Charleroi a partagé l’enjeu face à OHL (1-1) et dit officiellement adieu à ses ambitions européennes. Deuxième avant cette journée, le Standard n’avait pas le droit à l’erreur face à Westerlo. En cas de faux pas,risquaient de voir Genk s’envoler seul en tête.

Les Liégeois ont assuré face aux Campinois (1-2). Dans le même temps, les Genkois ont trébuché face à l’Antwerp à domicile en concédant le match nul (0-0). Grâce à ces résultats, le Standard reprend la tête de ces Europe play-offs à une journée du terme. Tout se jouera donc lors de l’ultime journée.

Ce jeudi, place aux Champion’s play-offs. Bruges avait une première opportunité de décrocher le titre lors de son déplacement à Malines. Lesse sont fait peur en concédant le partage (2-2) mais le nul de l’Union face à La Gantoise leur permet malgré tout de décrocher le 20e titre de leur histoire. Tenue en échec par(0-0), l’Union voit définitivement le titre lui échapper au profit du Club.

Les Unionistes terminent néanmoins leur saison à la deuxième place et avec une Coupe de Belgique. Un autre club bruxellois disputera aussi une compétition européenne la saison prochaine. Grâce à sa victoire face à Saint-Trond (3-1), Anderlecht est désormais assurée de terminer quatrième de ces Champion’s play-offs. Des bourdes et du suspense : le Club Bruges tremble à Malines mais s’offre un 20e titre de champion de Belgique.

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