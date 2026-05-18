An American anniversary event planned for Brussels to celebrate the United States' 250th birthday has sparked controversy, with some associations and environmental groups criticizing the proposed event, including the use of firework and the location in a park.

Une parade d’avions datant de la Seconde guerre mondiale, un concert du célèbre producteur funk-soul Nile Rodgers, un feu d’artifice géant… Le 28 juin prochain, à Bruxelles, le Cinquantenaire devient américain à l’occasion des célébrations des 250 ans des Etats-Unis.

Un événement unique, auquel n’assisteront que des invités triés sur le volet – on parle de plusieurs milliers de personnes. Un anniversaire dans la capitale de l’Europe, qui abrite aussi le siège de l’OTAN, voulu par l’administration Trump et l’ambassadeur des USA en Belgique, Bill White. Mais un événement qui fait polémique et qui s’est invité ce lundi soir au conseil communal de la Ville de Bruxelles.

Après que plusieurs associations ont adressé une lettre ouverte au bourgmestre de Bruxelles et à l’administration régionale Bruxelles Environnement pour demander de refuser le permis sollicité par l’ambassade des États-Unis, après que Gaia a demandé à l’ambassadeur des États-Unis de renoncer au feu d’artifice,de vitrine à cette administration Trump qui se rend responsable d’une guerre illégale respondante de l’achèvement final de l’ordre mondial basé sur le respect du droit internationa





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