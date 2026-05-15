Europees gerechtvaardigde bloedtesten voor de diagnose Alzheimer

De Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) heeft twee nieuwe bloedtesten goedgekeurd voor de diagnose Alzheimer. Het gaat om de test van Roche (Elecsys pTau217) en de test van Fujirebio (Lumipulse G pTau217). De twee bloedtesten, die meer gevoelige zijn dan de standaardruggenprikbeoordeelt, kunnen de diagnose Alzheimer sneller stellen en het aanzienlijk goedkoper en toegankelijker maken, vooral voor patiënten met beginnende geheugenklachten of in het latere stadium van de ziekte.

Voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor de opsporing van de ziekte van Alzheimer. De testen kunnen voortaan gebruikt worden om mensen met beginnende geheugenklachten op alzheimer te controleren.

Tot nu toe kon dat enkel met een ruggenprik of hersenscan, maar een bloedtest zal het goedkoper en toegankelijker maken. Een van de bloedtesten komt van de Zwitserse farmareus Roche, die deze week zelf met het nieuws naar buiten kwam. De test van Roche (Elecsys pTau217) werd uitgewerkt samen met het Amerikaanse Eli Lilly. De andere goedgekeurde test (Lumipulse G pTau217) is van het Japans-Belgische Fujirebio





