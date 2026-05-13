Europese Commissie wil reizen met trein in Europa eenvoudiger en goedkoper maken

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel ingediend om reizen met de trein in Europa eenvoudiger en goedkoper te maken. Dit voorstel is gericht op het invoeren van een geïntegreerd treinabonnement over alle spoorwegmaatschappijen. Het voorstel moet ook meer rechten garanderen, zoals wanneer je een aansluiting mist. De trein wordt al langer aangeprezen als milieuvriendelijk alternatief voor vervuilende vliegtuigreizen in Europa, maar de trein is niet altijd een aantrekkelijk alternatief. De Commissie wil nu iets aan doen om reizen met de trein aantrekkelijker te maken.

Het voorstel is nog niet definitief, maar moet nog worden besproken door het Europees Parlement en de lidstaten





Eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof van Europa komt in haven van GentTechnologiebedrijf LanzaTech uit de VS heeft North Sea Port uitgekozen voor de bouw van de eerste grootschalige installatie in Europa die ethanol omzet in duurzame kerosine. De investering van zo’n 500 miljoen euro moet de luchtvaartsector helpen te vergroenen door gebruik te maken van de restgassen van de nabijgelegen staalreus ArcelorMittal.

Europa en Rusland: Nieuwe onderhandelingen mogelijkEuropa en Rusland bereiden zich voor om te gaan praten over de oorlog in Oekraïne. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zullen in Cyprus een informele gedachtewisseling houden over de vraag wie er namens Europa met Rusland zal onderhandelen. Ook Oekraïne steunt het idee van onderhandelingen tussen Europa en Rusland. De Europese houding over de oorlog is al lang vast, maar er moet nog worden uitgeklaard wie er namens Europa zal praten met Rusland. Ook de toekomstige 'veiligheidsarchitectuur' van Europa moet worden besproken.

Europese defensiebedrijven leveren spionagetechnologie aan autoritaire regimesDit rapport van Human Rights Watch onthult dat verschillende Europese defensiebedrijven spionagetechnologie leveren aan autoritaire regimes als Azerbeidzjan en Rwanda, ondanks dat de Europese Unie die export eigenlijk verbiedt. Deze technologie kan telefoons en computers binnendringen en afluisteren, en informatie verzamelen over iemands privéleven, zonder dat het slachtoffer iets merkt.

CD&V wil de combinatie van uitkering en flexijob onmogelijk maken voor langdurig zieken. Omdat dit systeem hen niet kan voorzien van flexibiliteit.CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de combinatie van een uitkering met een flexijob onmogelijk te maken voor langdurig zieken. Volgens de partij wil men deze zieken activeren en naar duurzame arbeid helpen door hen om bepaalde dagen per week progressief te laten beginnen met een gewone werkgever. Ondertussen blijven het 2.400 zieken benaderd voor deze combinatie.

