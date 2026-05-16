The article discusses the participation of singer Essyla from Belgian as their representative for the 2026 Eurovision Song Contest. The RTBF chose her for the selection process.

België wordt vertegenwoordigd door zangeres Essyla met het lied 'Dancing on the ice' op het Eurovisiesongfestival 2026. Ze is gekozen door de RTBF en het festival vindt dit jaar plaats in Wenen .

De presenza di Israele ha causato grandi contromisure da parte di Paesi come Germania, Spagna, Sloveni, Irlanda e Island, che si sono invece ritirati. Anche quest'edizione del Song Festival suscita molte polemiche a causa della sua partecipazione. Questa serata sarà accompagnata da una programmazione extra dedicata alle canzoni, prima della grande finale, prevista per le ore 20.45 su VRT1 e VRT MAX.

Essyla, l'artista belga, ha appena tenuto una generale durante la quale havyšato la testa, ha cantato bene e si è fotografata con il giusto angolo. Essa è molto self-assurede e lo dimostra per la finale. Questo è tutto molto importante, in quanto le punteggi si calcolano in base a quanto trattato in queste prove generali. In fase finale, funzioneranno le stesse prove generali, ma si affronterà l'Israel, in testa ai Belgon, per qualificarsi alla vittoria finale





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