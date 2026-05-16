Eurovisiesongfestival 2026: Kandidaten en liedjes

Dit bericht bevat informatie over de kandidaten en liedjes voor het Eurovisiesongfestival 2026. Er zijn verschillende artiesten en liedjes uit verschillende landen vertegenwoordigd, waaronder België, Roemenië, Zweden, Finland, Moldavië, Frankrijk en Groot-Brittannië.

België wordt op het Eurovisiesongfestival 2026 vertegenwoordigd door zangeres Essyla, met het lied 'Dancing on the ice'. Zij werd gekozen door de RTBF. Het Songfestival vindt dit jaar plaats in Wenen.

Dat Israël mag deelnemen aan het Eurovisiesongfestival, veroorzaakt grote controverse. Nederland, Spanje, Slovenië, Ierland en IJsland hebben zich teruggetrokken. Roemenië: Alexandra Căpitănescu - 'Choke me'. De titel ('Verstik me') van het nummer van Alexandra Căpitănescu deed de voorbije maanden meerdere wenkbrauwen fronsen, maar de Roemeense verzekert dat het geen promotie is voor ‘wurgseks’.

Volgens de zangeres gaat het nummer over zichzelf te veel druk op te leggen, waardoor je verstikt raakt door de eigen verwachtingen. Roemenië was er de voorbije 2 edities niet bij en heeft het Songfestival ook nog nooit gewonnen. Met Capitanescu hebben ze deze keer een outsider voor de eindzege.

Sal Da Vinci (57) is de oudste kandidaat in de finale, al stond er in de halve finale nog een iets oudere artiest op het podium: de 64-jarige Britse zanger Boy George, die zich samen met zangeres Senhit niet wist te plaatsen voor de finale met San Marino. Zoals wel vaker kiezen de Italianen voor een liedje in de moedertaal: 'Per sempre sì', of 'Voor altijd ja' in het Nederlands.

Antigoni (30) heeft Griekse-Cypriotische roots, maar is zelf geboren in Londen, waar ze ook woont en werkt. Ze is vooral bekend van haar deelname aan de Britse realityreeks 'Love island', maar haar grote passie is zingen. Vanavond zingt ze 'Jalla', kort voor de Grieks-Cypriotische uitdrukking 'Tzi alla' dat vrij te vertalen is als 'wil je meer?

'. De Zweedse kandidate, Felicia Agnete Eriksson (24), treedt op met een mondmasker. Geen ‘fashion statement’, want dat draagt ze naar eigen zeggen al sinds mei 2025. Het zou haar helpen om bepaalde sociale angsten te overwinnen.

‘My system’ stond wekenlang op nummer 1 in de Zweedse hitlijsten, maar Zweden is dan ook een écht Eurovisieland. Het is samen met Ierland - dat er deze editie niet bij is - recordhouder, met 7 overwinningen. Alicja Maria Semplińska (24) krijgt dit jaar een herkansing: ze ging voor Polen deelnemen aan het Songfestival in 2020, maar die editie werd door de coronapandemie geannuleerd. In 2023 nam ze deel aan de nationale preselecties, maar haalde ze het niet.

Deze keer was het wel prijs. Het Finse duo Linda Lampenius (56) en Pete Parkkonen (36) is een van de favorieten vanavond. Bij de bookmakers is Finland zelfs dé topfavoriet voor de overwinning. Linda is een klassieke violiste en kreeg van de organisatie de toestemming om live viool spelen, iets wat doorgaans niet wordt toegelaten, wegens technische redenen - te omslachtig.

Singer-songwriter Pete is in eigen land vooral bekend van zijn deelname aan de Finse versie van 'Idool'. De Moldavische kandidaat Vlad Sabajuc (27) is gefascineerd door Japan en koos voor de artiestennaam Satoshi, Japans voor ‘wijsheid’. Voor zijn nummer zocht hij dichter bij huis inspiratie. De titel spreekt boekdelen: ‘Viva, Moldova’.

De 17-jarige Frans-Amerikaanse Monroe is de jongste kandidate van deze editie. Ze is geboren in de Verenigde Staten en groeide op in een mormoons gezin. Ze zong in Salt Lake City (Utah) in een kerkkoor en is een geschoolde sopraanzangeres. Eind vorig jaar bracht ze haar debuutalbum uit, dat het in Frankrijk schopte tot nummer 1 in de klassieke hitlijsten.

Vanavond zingt ze - in het Frans uiteraard - 'Regarde!

', een nummer over gezien willen worden. De Britse kijkers werden afgelopen donderdag 2 keer getrakteerd op hun inzending. Een 20-tal minuten voordat LOOK MUM NO COMPUTER (echte naam: Sam Battle (37)) in Wenen mocht optreden, werd de videoclip van het nummer getoond op BBC. - de LGBTQIA+-geschiedenis van het Songfestival toelichtte.

BBC heeft niet gezegd waarom die passage werd vervangen door de videoclip van de Britse inzending





