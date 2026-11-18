Une grue de 30 mètres à Bredene est devenue instable. Une vingtaine de personnes ont été évacuées vers la maison de repos Jacky Maes tandis que la zone de police Bredene/De Haan gère la crise.

Une opération d'évacuation d'urgence a été lancée mardi soir dans la commune de Bredene, en Belgique. Une grue à tour d'environ 30 mètres de haut, située dans l' Antwerpenstraat, est devenue instable en raison d'un affaissement du sol. L'incident a contraint les autorités à évacuer une vingtaine de personnes pour assurer leur sécurité.

Mécanisme de l'incident et causes identifiées

L'Institut scientifique de santé publique n'a pas émis de bilan, mais la zone de police locale Bredene/De Haan a confirmé que la structure était dangereuse. Les premières constatations indiquent que les mauvaises conditions météorologiques ont probablement contribué à la détérioration de la stabilité du sol sous la grue.

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La structure présentait un risque imminent d'effondrement complet. Il a été jugé impossible de stabiliser l'engin en toute sécurité une fois le sol affaissé. Cette impossibilité technique a forcé les secours à opter pour une solution radicale pour éviter toute catastrophe majeure.

Positions des autorités et mesures de sécurité

Face à cette situation critique, les autorités ont pris la décision immédiate de démonter la grue. Cette opération complexe a été engagée pendant la nuit pour éliminer définitivement le risque pour les riverains. La zone de police locale Bredene/De Haan a coordonné l'ensemble des opérations sécuritaires.

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Jill Carton, porte-parole de la zone de police locale Bredene/De Haan, a confirmé que l'intervention a permis de maîtriser la crise. Elle a précisé que la structure a été démontée progressivement pour ne pas aggraver l'instabilité du terrain. Cette méthode a permis de protéger les habitations voisines sans causer de dommages collatéraux.

Impact concret sur les habitants et prochaines étapes

Par mesure de précaution, une quinzaine de maisons et d'immeubles à appartements ont été évacués dans les heures qui ont suivi l'incident. Les habitants touchés par cette alerte ont été pris en charge par les services sociaux locaux disponibles sur place. Cette évacuation préventive a garanti la sécurité des personnes résidant dans la zone d'influence directe de la grue.

Le point de rassemblement sécurisé pour les résidents a été identifié comme étant la maison de repos Jacky Maes. Jill Carton a indiqué qu'une vingtaine de personnes y ont été accueillies pendant la durée de l'intervention des secours. Les habitants ont pu rester en contact avec les autorités pour suivre l'évolution de la situation. L'évacuation s'est terminée une fois que la partie supérieure de la grue a été démontée avec succès.