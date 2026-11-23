Une évacuation préventive de plus de 12000 personnes a eu lieu à Manchester après l'émission d'une substance inconnue lors d'un concert. Détails sur l'incident et les suites données par les autorités.

Plus de 12000 spectateurs ont été évacués de la Co-op Live Arena à Manchester dans la soirée de dimanche, suite à la détection d'une substance inconnue dans la salle. Cet incident inattendu s'est produit pendant le concert du rappeur américain Don Toliver, provoquant une panique soudaine parmi l'assistance présente dans l'enceinte.

Contexte de l'évacuation de l'arène

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Le rapport initial de la Police Britannique mentionne que la substance n'a pas été immédiatement identifiée comme du gaz lacrymogène, bien que cette hypothèse ait été formulée initialement. Les autorités ont confirmé que le personnel de secours était présent pour prendre en charge les personnes ayant ressenti des effets néfastes, avec des dizaines de personnes soignées sur place et un individu transporté à l'hôpital pour des soins supplémentaires.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des spectateurs toussant et se couvrant le visage avec leurs mains tout en quittant précipitamment la salle. Ces images témoignent du chaos ayant entouré l'évacuation, alors que la foule cherchait à s'éloigner de la zone où l'incident s'était déclaré.

Réponse médicale et bilan des blessés

Les services d'ambulance ont signalé que plus de 50 personnes ont été examinées par du personnel médical au cours de l'incident. De nombreux rapporteurs ont mentionné des irritations des yeux et des problèmes respiratoires, ce qui a conduit les secouristes à agir rapidement pour assurer la sécurité de tous les présents.

La priorité était de sortir les 12000 concertateurs en toute sécurité de l'arène. La police a déclaré que les personnes ont été accompagnées jusqu'à ce qu'elles soient à l'extérieur, permettant aux équipes d'urgence de se concentrer sur les cas les plus graves et de stabiliser ceux qui souffraient de malaises.

Enquête sur la substance suspecte

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Steph Parker, responsable de la police, a expliqué que classer l'incident comme sérieux a permis une coordination rapide entre les secours et les autres instances. Cette approche a visé à coordonner une réponse adaptée et efficace, garantissant que la menace potentielle soit maîtrisée sans délai supplémentaire pour la population.

L'enquête approfondie se concentrera désormais sur l'identification précise de la substance et sur la compréhension de la manière dont l'incident s'est produit. Les enquêteurs travaillent à déterminer si des produits chimiques ont été dispersés intentionnellement ou s'il s'agit d'une erreur accidentelle ou d'un dysfonctionnement technique.

Conséquences pour le public et la programmation

Cet événement marque un moment inquiétant pour la scène culturelle de Manchester, soulevant des questions sur la sécurité des grands rassemblements. Les organisateurs devront probablement revoir leurs protocoles de sécurité en fonction des conclusions de l'enquête policière.

La situation reste sous surveillance étroite, et les autorités s'assurent que toutes les informations disponibles soient analysées pour prévenir tout incident similaire à l'avenir. La communauté attend les résultats officiels pour comprendre pleinement la nature de la substance impliquée et les responsabilités éventuelles.