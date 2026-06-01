Évaluations scolaires : comment les établissements s'organisent face au mouvement de grogne

Face au mouvement de contestation enseignante qui perturbe certaines écoles, les établissements de Fédération Wallonie-Bruxelles adaptent l'organisation des examens de fin d'année. Les épreuves externes certificatives (CEB, CE1D, CESS) sont maintenues partout, tandis que les épreuves internes peuvent être annulées, allégées ou adaptées selon le règlement de chaque école et l'impact de la grève.

Depuis la mi-mai, un mouvement de contestation enseignante perturbe l'organisation de nombreux établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles . La situation est hétérogène : certaines écoles subissent des perturbations importantes, tandis que d'autres sont peu ou pas affectées.

Face à cette situation, les établissements communiquent de manière dispersée sur l'organisation de la fin de l'année et des examens. Il convient de distinguer deux types d'épreuves : les épreuves externes, comme le CEB (6e primaire), le CE1D (2e secondaire) et le CESS (6e secondaire), qui sont organisées de manière centralisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et doivent être maintenues partout, et les épreuves internes, organisées librement par chaque école selon ses propres règlements.

Le cabinet de la ministre de l'Éducation, Valérie Glatigny, rappelle que les épreuves externes certificatives auront bien lieu et que les corrections seront effectuées, les résultats étant communiqués aux élèves. Une circulaire a été envoyée aux directions pour préciser les modalités. Pour ce qui est des épreuves internes, les pouvoirs organisateurs disposent d'une certaine latitude. Ils peuvent s'appuyer sur l'évaluation continue menée tout au long de l'année, et l'organisation de ces examens n'est pas une obligation.

Certaines écoles, comme l'Athénée communal Léonie de Waha à Liège, dirigé par Rudi Creeten, ont d'ores et déjà décidé de supprimer toute session d'examens internes pour cette année. Selon lui, les élèves ont été évalués en continu et il serait psychologiquement difficile de les faire revenir après un mois d'absence pour des examens. La décision du conseil de classe pourra reposer sur le parcours scolaire et les résultats de l'année.

D'autres établissements optent pour des formules hybrides : par exemple, au Centre scolaire de Ma Campagne à Ixelles, seuls les élèves en situation d'échec passeront des examens internes, afin de leur permettre de se rattraper. Enfin, dans les écoles non touchées par le mouvement et dont le règlement prévoit des examens internes, ceux-ci se dérouleront de manière traditionnelle. Aucune perturbation n'est attendue, et la semaine de révision débutera comme prévu





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