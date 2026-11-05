Évasion d'un condamné à la prison de Haren, Bruxelles, jeudi

Un détenu a fui la prison de Haren jeudi. Les autorités poursuivent l'enquête tandis que le prisonnier est toujours recherché. L'incident survient trois mois après une autre évasion de l'établissement.

Un condamné a fui la prison de Haren, à Bruxelles, lors d'un incident survenu jeudi. Les autorités ont immédiatement déclenché une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette fuite, tandis que le détenu est toujours recherché activement.

Situation immédiate à Haren

Yasin Sarikaya, vice‑président du Comité des prisons de Bruxelles, a confirmé que le détenu s'était évadé ce jeudi. Selon ses déclarations, la prison de Haren semblait avoir été " vulnérable ce jour-là ", mais les détails précis restent à clarifier.

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La police fédérale a mobilisé une équipe de spécialistes de la sécurité pour interroger les témoins, analyser les vidéos de surveillance, et inspecter les zones de passage. Le prisonnier n'a pas encore été localisé, mais la recherche se prolonge dans les environs de la capitale et les rues adjacentes.

Contexte historique des évasions à Haren

Cette fuite intervient trois mois après une autre évasion à Haren, lorsqu'une détenue a profité d'un séjour à l'hôpital pour disparaître. Les deux incidents soulignent un problème persistant de la sécurité intérieure au sein de la maison de peine bruxelloise.

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Les autorités ont déjà rappelé l'importance de renforcer les protocoles de surveillance et de lutte contre l'escapade. L'enquête vise à identifier toute faille dans les procédures internes, les équipements ou la coordination entre la police et le personnel pénitentiaire.

Réactions des parties prenantes

Le vice‑président Yasin Sarikaya a déclaré que la situation était sous contrôle, mais que la recherche continue " grâce à une coordination étroite avec la police fédérale et les services judiciaires ".

Le ministère de la Justice a invité le public à rester vigilant, en rappelant que la police est prête à saisir la cible dès qu'elle est retrouvée. Il a en outre annoncé la mise en place d'une nouvelle équipe dédiée à la prévention des évasions dans les prisons belges.

Conséquences et prochaine étape

L'évasion a déclenché des mesures de sécurité renforcées à la prison, dont la mise en place de caméras additionnelles, l'installation de barrières anti‑évacuation et l'augmentation du personnel de garde.

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Les autorités judiciales ont prévu, à partir du 20 novembre, une inspection indépendante de la prison de Haren afin de vérifier la conformité aux normes de sécurité nationales. La recherche du détenu se poursuivra jusqu'à sa capture ou jusqu'à l'achèvement de cette inspection.

Les autorités restent attentives aux développements futurs, et continueront d'informer les citoyens de tout progrès significatif dans cette affaire.