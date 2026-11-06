Évasion de Haren : défaillances systémiques et manque de personnel pointés du doigt

L'évasion d'un détenu de 19 ans de la prison de Haren révèle des failles critiques. Syndicats et autorités dénoncent le sous-effectif et la surpopulation carcérale en Belgique.

Un détenu âgé de 19 ans a réussi à s'évader de la prison de Haren le jeudi matin en suivant simplement d'autres prisonniers autorisés à sortir. L'événement s'est produit vers 7h30 sans violence ni véritable difficulté majeure pour le jeune homme. Cet incident survient dans l'un des établissements carcéraux les plus modernes de Belgique, inauguré selon le concept de " prison village ". Le détenu, qui ne serait pas à son premier séjour en prison, a profité de la sortie autorisée de son codétenu pour lui emboîter le pas. Il a été retrouvé dans le centre de Bruxelles vers 18h, après une absence d'un peu plus de dix heures.

Défaillances de sécurité et surveillance par un stagiaire

Le jeune homme était surveillé par un agent pénitentiaire stagiaire disposant de seulement quelques mois d'expérience. Ce dernier n'a pas réellement vérifié l'identité du détenu lors du départ. Malgré les différents contrôles prévus sur le chemin vers la sortie, aucune personne n'a empêché l'évasion. Plusieurs autres services sont censés effectuer des vérifications tout au long du parcours, mais ils n'ont pas prêté assez attention dans ce cas précis. Le détenu a ainsi profité de la pression liée au respect des horaires de sortie pour passer inaperçu dans la foule.

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Mise en cause du manque criant de moyens humains

Pour Vincent Gontier, délégué CSC Prisons, cette évasion illustre les conséquences du manque de personnel dans les établissements pénitentiaires. Le syndicaliste explique que l'agent se trouvait seul alors qu'il était encore stagiaire et n'a pas vraiment vérifié l'identité du détenu. Les contrôles suivants ont été négligés par manque d'effectifs et pour respecter les délais stricts. Vincent Gontier précise que la formation des stagiaires a été réduite et que ces derniers ne sont pas toujours accompagnés d'agents expérimentés. Cette situation fragilise considérablement les contrôles de sécurité au quotidien.

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Conditions de travail difficiles et abséentisme massif

Les syndicats dénoncent des conditions de travail non optimales qui pèsent directement sur la sécurité des établissements. Le personnel pénitentiaire travaille avec la moitié des effectifs théoriques en raison du manque de personnel et de l'absentéisme lié aux agressions et aux burn-out. Quand vous devez faire seul le travail de deux personnes dans des conditions difficiles, le corps finit par ne plus suivre. Yasin Sarikaya, autre délégué CSC Prisons, souligne que la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs entraînent des difficultés de sécurité majeures. Il affirme que les agents sont complètement déboussolés et livrés à eux-mêmes face à cette situation critique.

Retour en détention et critique du modèle de haute technologie

Le détenu a été reconduit à la prison de Haren et transféré dans une autre unité de vie après sa capture. L'établissement, pourtant présenté comme un centre haut de gamme et ultramoderne, fait aujourd'hui face à de nombreux problèmes structurels. Le concept de " prison village " offre davantage de liberté de mouvement aux détenus, mais nécessite des effectifs suffisants pour garantir la sécurité. Cette exigence n'est plus remplie actuellement. L'incident du jeudi matin sert de révélateur aux graves carences organisationnelles et humaines qui touchent le système pénitentiaire belge aujourd'hui.