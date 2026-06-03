Évasion spectaculaire à Liège : l'affaire se termine par une relaxe grâce à une nouvelle loi

Un détenu s'était évadé d'un véhicule de police en Belgique, les pieds nus et menottés. L'affaire a suivi un parcours judiciaire complexe, avec une relaxe prononcée suite à un changement législatif.

Ce mercredi 3 juin, le tribunal de première instance de Liège a rendu une décision très attendue dans l'affaire de l'évasion spectaculaire d'un détenu . Les faits remontent à une date antérieure où le prisonnier, alors qu'il était transporté dans un véhicule de police banalisé, assis seul à l'arrière, avait réussi à s'échapper par la fenêtre, pieds nus et menottés.

Cette scène avait été largement diffusée et commentée sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses interrogations sur les conditions de transport des détenus. Les deux agents de police impliqués dans cet incident avaient ensuite été convoqués devant le tribunal correctionnel de Liège fin 2025. Ils devaient répondre de leur rôle dans l'évasion.

Cependant, le 6 janvier 2026, alors que les délibérations étaient en cours, une nouvelle loi concernant l'infraction d'évasion est entrée en vigueur. Ce texte législatif a modifié substantiellement les conditions dans lesquelles l'évasion peut être sanctionnée. Désormais, pour que l'action publique soit recevable, il faut que les personnes investies d'une fonction publique aient procuré ou facilité l'évasion dans l'exercice même de leurs fonctions. La simple négligence, qui était suffisante sous l'ancien dispositif, ne suffit plus.

C'est sur cette base que la 16e chambre du tribunal correctionnel de Liège a rendu son verdict. Elle a déclaré l'action publique éteinte à l'encontre des deux prévenus. En d'autres termes, la relaxe a été prononcée, car les faits reprochés, tels que qualifiés par la nouvelle loi, ne constituent pas une infraction pénale.

Cette décision met un point final à une procédure judiciaire qui avait attiré l'attention du public, et illustre l'impact concret des modifications législatives sur des affaires en cours. L'épisode soulève également des questions plus larges sur la sécurité des transfers de détenus et les responsabilités des forces de l'ordre, même si, juridiquement, la relaxe est incontestable au regard du droit positif. Au-delà du cas spécifique, cette affaire pourrait servir de précédent pour d'autres dossiers similaires où la négligence est invoquée.

Elle démontre la nécessité pour les enquêteurs et les parquets de s'adapter rapidement aux nouveaux textes de loi. Par ailleurs, elle rappelle aux autorités que les conditions de transport des personnes détenues sont sous haute surveillance, tant par le judiciaire que par l'opinion publique. Le caractère spectaculaire de l'évasion, filmé et partagé, avait déjà créé un embarras certain pour l'institution policière.

La relaxe finale, si elle est juridiquement fondée, ne clôt peut-être pas le débat sur les procédures à revoir pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise





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