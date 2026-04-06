Evenepoel Éblouit au Tour des Flandres : Un Futur Spécialiste des Classiques ?

Remco Evenepoel, pour sa première participation au Tour des Flandres, a impressionné en rivalisant avec Pogacar et Van der Poel. Sa performance relance le débat sur son orientation future, pourrait-il se concentrer sur les courses d'un jour ?

Lâché par Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel dans l’avant-dernière ascension du Paterberg, Remco Evenepoel a livré une performance remarquable lors du Tour des Flandres, se battant bec et ongles avec les deux cadors de la discipline dans le final de la course. Le jeune Belge, qui participait pour la première fois à cette classique, a failli opérer le rapprochement décisif sur Pogacar et Van der Poel juste avant l’entrée dans la Marriaborrestraat, l'un des secteurs pavés les plus exigeants.

C'est finalement dans cette portion que l'écart s'est définitivement creusé, laissant les deux rivaux s'envoler vers la victoire. L'enthousiasme suscité par cette prestation est palpable chez les observateurs et les spécialistes du cyclisme. \'Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit dans les trois premiers. Je m’attendais à ce qu’il fasse la course mais pas qu’il soit là. Il a été à 3-4 secondes de revenir sur le duo de tête. C’était du grand Remco, il m’a épaté', s'est réjoui Laurent Bruwier. La performance de Remco Evenepoel a en effet surpris plus d'un, y compris ceux qui suivaient de près sa progression. Terminer troisième de son premier Tour des Flandres est une prouesse qui témoigne de son talent et de sa détermination. Cameron Vandenbroucke renchérit : 'Terminer troisième de son premier Tour des Flandres, c’est magnifique. Il a fait mieux que Van Der Poel et Pogacar pour leur première participation au Tour des Flandres. Il doit peut-être juste s’améliorer sur les côtes pavées. Je pense qu’il s’en est rendu compte lui-même.' Cette remarque pointe vers les points à améliorer pour Evenepoel, notamment sur les montées pavées qui sont spécifiques au Ronde. Il est clair que le Belge dispose de la puissance et de la capacité de rivaliser avec les meilleurs, mais il devra perfectionner son adaptation à ce type de terrain pour prétendre à la victoire.\La performance d'Evenepoel au Tour des Flandres ravive les débats concernant l'orientation de sa carrière. La question se pose désormais avec acuité : devrait-il se concentrer sur les courses d'un jour, abandonnant potentiellement ses ambitions de remporter le Tour de France ? Tom Paquot estime qu’Evenepoel a le potentiel pour devenir le meilleur coureur au monde sur les courses d’un jour. 'À terme, je pense que Remco peut devenir le meilleur coureur au monde sur les courses d’un jour. Il a gagné la Vuelta, et je le vois bien gagner le Giro car c’est un grand tour réputé pour avoir plus de contre-la-montre. Mais Remco, il l’a encore montré hier, a vraiment le gabarit pour les courses d’un jour. Il est petit, il est compact, il est super aéro. Je pense qu’hier, il était aussi rapide que Pogacar sur la route. Il doit évidemment s’améliorer sur les pavés, que ce soit en côte ou sur le plat. Il y a du travail, mais il ne faut pas oublier que c’est sa première participation. Et il peut clairement devenir le meilleur coureur.' L'analyse de Paquot souligne les atouts d'Evenepoel : sa morphologie avantageuse, sa puissance et son efficacité aérodynamique. Florian Sénéchal, ancien coéquipier d’Evenepoel chez Soudal Quick-Step, révèle que le coureur était pressenti par de nombreux suiveurs et fans pour participer au Ronde depuis plusieurs années. Sénéchal confie également qu'il aurait bien vu Evenepoel courir le Tour des Flandres plus tôt. Cette information suggère que l'envie était partagée, et que le moment est peut-être venu pour Evenepoel de s'imposer sur les classiques flandriennes





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