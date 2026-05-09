Ex-champion de karting reconverti après une tumeur lance une tournée... d'un jour !

Un artiste qui a déjà vécu dans 8 pays différents, ex-champion de karting reconverti après une tumeur cérébrale, lance une tournée... d'un jour ! Il passera dans toutes les provinces francophones belges et à Bruxelles, le samedi 16 mai, et se terminera à Bruxelles à une heure inconnue. Les horaires et lieux de passage seront dévoilés sur ses réseaux sociaux.

L'album Univers, c'est clairement celui qui me ressemble le plus et que j'ai vraiment hâte de défendre sur scène, a-t-il expliqué. On y retrouve des titres qui parlent de passages de ma vie , des émotions que j'ai vécues et qui culmine avec le single éponyme Univers, qui est finalement une peinture musicale, comme j'aime le décrire, qui a été inspirée de mes voyages aux quatre coins du monde et que je vois comme un symbole de dépassement de soi , détaille celui qui a déjà vécu dans 8 pays différents.

Ex-champion de karting reconverti après une tumeurSon parcours a surtout été marqué par l'opération d'une tumeur cérébrale en 2008. Il était alors un grand espoir du karting belge. Il doit alors trouver une autre voie.

'On se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil et puis surtout que pour survivre, je dois retrouver quelque chose qui me donne autant d'adrénaline que gagner des courses de karting', ce qu'il découvrira en montant sur scène pour assouvir son autre passion, la chanson. Depuis, il va de défi en défi, comme lorsqu'il a participé aux 36 heures de direct du Good Morning de Radio Contact : 'Ça symbolise vraiment la recherche de challenge, de dépassement de ce qu'on pourrait catégoriser de normal.

Finalement, la vie, elle est courte, mais elle est magnifique et il faut faire des choses incroyables. En fait, il ne faut pas avoir de regrets.

', Son nouveau défi arrivera au lendemain de la sortie de l'album, donc le samedi 16 mai, avec une tournée... d'un jour ! 'Je passerai dans toutes les provinces francophones belges et à Bruxelles, et la petite chose insolite, c'est que je vais faire tout ça sur la même journée. Ça commencera à 8 heures du matin à Mons et se terminera à Bruxelles je ne sais pas encore à quelle heure.

', Les horaires et lieux de passage seront dévoilés sur ses réseaux sociaux pour avoir un avant-goût de sa véritable tournée qui, elle, débutera le 9 octobre au centre culturel de Braine-l'Alleud





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