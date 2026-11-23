Un ancien dentiste de Wilrijk fait appel de sa peine de 7 ans pour viols. Son avocat conteste la sévérité de la peine par rapport aux réquisitions.

Un ancien dentiste de 72 ans résidant à Wilrijk a décidé de contester sa condamnation pénale sévère. Il a été reconnu coupable d'agressions sexuelles et de viols répétés sur ses propres patientes. Cette décision intervient suite à l'annonce d'une peine de sept ans d'emprisonnement effectif prononcée le mois dernier par le tribunal.

Nouveau procès pour contester la sentence sévère

Le nouveau conseil de l'accusé, Maître Bart Verbelen, confirme que les procédures d'appel ont été officiellement engagées. Cette démarche juridique vise spécifiquement à obtenir l'annulation ou la réduction de la sentence pénale imposée lors du premier jugement. L'avocat défendant l'ancien praticien expose clairement les motifs de cette contestation juridique majeure. Il souligne que la peine prononcée excède considérablement les exigences du ministère public.

Also read Max Verstappen rétorque aux critiques de George Russell sur son pilotage

L'écart entre la sentence finale et les réquisitions initiales constitue l'argument central de la défense. Le parquet avait initialement requis une peine de cinq ans de prison. Sur cette durée totale, la moitié de la peine devait être assortie d'un sursis, une condition que le tribunal n'a pas retenue. Maître Verbelen juge cette disproportion comme une anomalie juridique notable dans le système judiciaire belge actuel.

Détails des actes reprochés aux patientes

L'affaire avait été déclenchée lorsque les forces de l'ordre ont interpellé l'individu en avril 2025. Cet arrêt intervenait dans le cadre d'une enquête approfondie sur des faits sexuels graves. Les faits reprochés à l'ancien médecin dentaire révèlent des pratiques médicales totalement inventées et abusives. Il utilisait prétexté l'exécution de "désinfections de la gorge" lors des consultations.

Advertisement

Il est établi que la procédure de désinfection de la gorge n'existe pas en odontologie. Cet alibi médical falsifié servait de couverture pour des actes immoraux et criminels. Le patient était ainsi exposé à des comportements sexuels explicites de la part du soignant. Ces actions comprenaient des excitations et des masturbation pendant la réalisation des faux soins.

L'ampleur des méfaits était accrue par la dimension vidéo des agressions. Le dentiste filmait systématiquement l'intégralité du processus abusif. Ces enregistrements constituent une pièce à conviction cruciale dans le dossier pénal. Les images témoignent de la préméditation et de la répétition des actes criminels sur une longue période.

Stratégie juridique et perspectives d'avenir

La stratégie de défense repose sur une analyse minutieuse de chaque chef d'accusation. Maître Verbelen examine la validité juridique de chaque acte reproché individuellement. Pour certaines accusations, la défense envisage de plaider l'innocence en appel. Cette approche sélective permet de cibler les arguments juridiques les plus pertinents.

L'impact concret d'une confirmation de la peine serait une longue détention carcérale. L'homme devrait purger plusieurs années supplémentaires derrière les barreaux. Cette réalité pénitentiaire contraste fortement avec les perspectives de libération conditionnelle. La sévérité de la sentence initialise une période d'incarcération prolongée sans sursis.

Advertisement

La finalisation administrative de l'appel est prévue pour cette semaine. Maître Verbelen déposera officiellement les requêtes devant la juridiction supérieure. Les avocats de la partie civile sont également mobilisés pour défendre leurs intérêts. Ce processus judiciaire marquera une étape décisive dans l'histoire judiciaire locale de Wilrijk.