Examens certificatifs en Belgique sous tension et canicule nationale

Les examens CEB, CE1D et CESS débutent dans un contexte de protestation enseignante contre le Décret-programme, tandis que la Belgique fait face à une vague de chaleur importante.

Le CEB démarre aujourd'hui. Il s'agit des examens de sixième primaire. Les autres épreuves certificatives ( CE1D et CESS ) commencent demain, vendredi. 60 000 élèves entament leur CEB ce jeudi.

L'épreuve de passage entre les primaires et les secondaires est la première des trois épreuves certificatives à débuter. Demain, vendredi, les élèves de deuxième secondaire vont se lancer dans le CE1D et les élèves de rhéto aborderont leur CESS. Des épreuves qui ont lieu dans un climat très particulier de tensions. Le monde de l'enseignement est toujours très remonté contre les mesures votées dans le Décret-programme qui, selon eux, détricotent leur profession et l'avenir des écoles.

Certains enseignants ont demandé à ce qu'on annule ces examens ; le transport des copies a été bloqué devant les écoles dites 'coffre-fort' où se trouvaient les copies des épreuves. Des professeurs demandent à leurs collègues de ne pas envoyer les résultats de leurs élèves. La ratification du CETA par le Parlement wallon suscite également la colère de la Fugea.

Le syndicat agricole estime que ce vote fragilise les producteurs locaux en ouvrant davantage le marché à des produits ne répondant pas toujours aux mêmes exigences que celles imposées aux agriculteurs européens. En parallèle, les fortes chaleurs deviennent insupportables dans de nombreuses écoles belges, au point que les élèves déclarent ne plus arriver à se concentrer. Les températures caniculaires, pouvant atteindre 35 degrés vendredi, ont placé la quasi-totalité du pays en alerte jaune jusqu'à dimanche minuit.

Des questions de déshydratation sont également soulevées, avec des témoignages d'étudiants ayant fini à l'hôpital pour n'avoir bu qu'un seul verre d'eau dans la journée. Dans le domaine de l'éducation également, des étudiants expriment leur saturation face au passage à 650 heures de cours, préférant ne pas travailler davantage





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