Expertise technique et révélations sur la vitesse dans l'affaire Paolo Falzone

L'expert automobile Marc Van Lierde détaille les analyses techniques, les reconstitutions 3D et les mesures de vitesse accablantes concernant l'accident causé par Paolo Falzone.

Marc Van Lierde, un spécialiste reconnu avec trente-cinq années d'expérience dans le domaine de l' expertise automobile , a apporté son témoignage crucial devant la cour. Traitant environ une centaine de dossiers chaque année, cet expert est une figure familière des tribunaux grâce à sa précision technique et sa rigueur méthodologique.

Son intervention s'est concentrée sur la détermination objective de la vitesse de la BMW conduite par Paolo Falzone. Pour parvenir à un résultat incontestable, Marc Van Lierde a déployé une stratégie d'analyse exhaustive, débutant par une étude minutieuse de l'état du véhicule dans la rue Aubry. Cette première étape était essentielle pour orienter les recherches ultérieures sur le lieu exact du drame, situé rue des Canadiens.

Sur place, l'expert a capturé trois cent soixante photographies, lesquelles ont permis l'utilisation d'un logiciel sophistiqué pour créer une reconstitution tridimensionnelle complète de la voiture à l'écran, offrant ainsi une vision spatiale précise et détaillée des circonstances de l'accident. L'analyse des données a révélé des chiffres alarmants concernant la vélocité du véhicule au moment des faits. Selon les premiers calculs de l'expert, la BMW circulait à cent quarante et un kilomètres par heure dans la rue des Canadiens.

Un détail technique important a été relevé : les feux stop étaient en mode clignotement, un système similaire à celui utilisé dans les courses de Formule 1, indiquant que le véhicule était déjà en phase de freinage au moment où cette vitesse a été mesurée. Cependant, en appliquant une autre méthodologie d'analyse pour la rue de la Croisette, quelques instants seulement avant l'impact, l'expert a mesuré une vitesse encore plus élevée, atteignant cent soixante-trois kilomètres par heure.

L'examen physique de la carrosserie a montré que les flancs du véhicule étaient quasiment intacts, alors que l'avant présentait la majorité des dommages. Marc Van Lierde a qualifié ces impacts de chocs mous, un terme technique désignant des collisions avec des piétons. Des traces spécifiques sur le soubassement de la voiture ont été attribuées au franchissement du corps de Frédéric d'Andréa, et des traces de sang ont été formellement identifiées lors de l'examen minutieux des dégâts.

Pour illustrer la dangerosité extrême de la situation, l'expert a mené plusieurs expériences complémentaires. Une reconstitution nocturne a été organisée dans un hangar afin d'évaluer précisément la portée des phares du véhicule dans l'obscurité.

Par ailleurs, Marc Van Lierde a analysé les données du module airbag et a participé activement à l'audition de Paolo Falzone ainsi qu'à la reconstitution judiciaire des faits. L'un des moments les plus marquants de l'audience a été la présentation d'une vidéo filmée avec une caméra GoPro. Cette séquence montrait une BMW possédant une puissance similaire à celle du prévenu, bien que non modifiée.

Les images, décrites comme glaçantes, ont poussé l'expert à confesser son propre malaise face à une telle allure, affirmant qu'il ne se sentait pas à l'aise et craignait l'apparition soudaine d'un piéton sur sa trajectoire. Concernant l'absence de déploiement des airbags, l'expert a expliqué que le module n'avait pas enregistré une décélération suffisamment brutale pour conclure qu'un choc était imminent.

En conclusion, Marc Van Lierde a estimé que le heurt final s'est produit à une vitesse d'environ cent cinq kilomètres par heure, laissant la cour face à la gravité technique de l'événement avant l'étude approfondie des données de freinage





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