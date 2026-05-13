Explication des prix des transports publics, baisse du prix du ticket possible ?

Cette information est importante pour les citoyens car elle a un impact direct sur leur budget et leur mode de déplacement. Les transports publics sont devenus de plus en plus populaires et il y a une demande pour que le prix du ticket soit plus abordable. Il y a plusieurs facteurs qui influencent les prix : le transporteur, les autorités politiques et la facture énergétique.

Les prix à la pompe restent toujours élevés, ce qui pousse le citoyen à utiliser de plus en plus les transports en commun. La passante « À l'heure actuelle, c'est quand même moins cher le bus » et le prix d'un ticket est réparti d'une façon bien précise.

L'usager paie 30 % du prix réel, alors que la région bruxelloise intervient à 70 %. Le citizen ne paie que 10 % du coût réel. Comment expliquer la différence de prix entre les transports publics ? Et la diminution du prix du ticket, est-ce viable





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Transport En Commun Prix À La Pompe Descendance Du Prix Du Ticket

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« Ils traduisent une ouverture au monde » : voici les nouveaux mots qui feront leur entrée dans lesLes éditions 2027 du Petit Robert et du Petit Larousse illustré accueillent cette année quelque 150 nouveaux mots et expressions, reflet des évolutions de la société et des usages numériques.

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Assaut politique contre les mutuelles : Les mutualités subissent un véritable assaut politique, en particulier de la part des partis de droite du gouvernement, le MR et la N-VA, mais aussi, et c’est un peu plus nouveau, des partis du centre comme le CD&V, Les Engagés et même VooruitLes mutualités subissent un véritable assaut politique, en particulier de la part des partis de droite du gouvernement, le MR et la N-VA, mais aussi, et c’est un peu plus nouveau, des partis du centre comme le CD&V, Les Engagés et même Vooruit. C’est la révélation, hier, d’un nouveau sondage de l’INAMI qui a nourri cette offensive. L’INAMI, qui l’année passée a analysé près de 1000 dossiers dans deux catégories de malades : les jeunes de moins de 28 ans et les moins de 40 ans souffrant d’un trouble psychique. Résultat : environ un quart des personnes étaient aptes à retravailler, selon l’INAMI. Ce sont des chiffres plus récents et plus solides que les précédentes études de l’INAMI, qui avaient déjà provoqué un débat. Les mutualités sur la défensive Sur la défensive, les mutualités mettent en garde contre l’interprétation de ces chiffres. Sonder deux catégories de malades, en particulier les plus compliquées comme les troubles psychiques, ce n’est pas extrapolable à l’ensemble des personnes en incapacité. Elles soulignent aussi que, dans ces catégories, le diagnostic des médecins peut beaucoup varier ; il serait donc logique de retrouver d’importantes marges d’interprétation. Coup de pression même de Vooruit et des centristes Mais cela suffit au gouvernement pour mettre la pression sur les mutuelles. Car il a absolument besoin de diminuer le nombre de malades de longue durée, particulièrement élevé en Belgique : un chiffre qui ne cesse d’augmenter et qui alourdit le déficit budgétaire. Le MR et la N-VA sont les plus offensifs. Mais, depuis quelques jours, et c’est plus nouveau, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, socialiste flamand, change de ton : 'Les mutualités vont devoir se réinventer totalement. Si elles ne le font pas maintenant, elles n’ont plus d’avenir'. Plus modérés dans ce dossier, les centristes commencent aussi à se montrer plus critiques

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Belgique enregistre des inégalités de revenus marquées, place 5e avec taux élevé de suicide chez les jeunesUne étude menée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance sur 44 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et à revenu élevé a révélé que les inégalités de revenus en Belgique sont parmi les plus marquées, avec une progression de 3,57 fois entre les revenus les plus élevés et les plus faibles. La situation semble plus préoccupante en matière de santé mentale avec un taux de suicide chez les jeunes de 6,31 décès pour 100.000, supérieur à plusieurs pays voisins. De plus, les inégalités sont étroitement liées aux résultats scolaires en pourcentage de réussite dans les compétences de base en lecture et en mathématiques. Les allocations familiales et les salaires minimums sont essentiels pour renforcer la protection des enfants et des familles contre les inégalités.

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