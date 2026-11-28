Une explosion accidentelle près d'une école à Asadabad, Afghanistan, tue 7 élèves et blesse 99 autres. Les autorités blâment un dépôt d'explosifs miniers négligé.

Une tragédie s'est déroulée samedi matin à Asadabad, dans l'est de l' Afghanistan, lorsqu'une puissante explosion a frappé les alentours d'un établissement scolaire. Les autorités provinciales ont confirmé un bilan effrayant de sept élèves décédés et de 99 autres blessés. Cet événement a plongé la région de Kounar dans le deuil et suscite une vive émotion parmi la population locale.

Détails de l'explosion et bilan des victimes

L'incident s'est produit à proximité immédiate de l'école Shagai, située dans le chef-lieu de la province de Kounar. Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement afghan, a déclaré sur la plateforme X que les premiers éléments d'enquête pointent vers un accident. L'explosion serait survenue dans un dépôt de matières explosives appartenant à des compagnies minières. Selon le responsable, cet incident est la conséquence directe de négligences et d'un manque de précaution lors du stockage de ces matériaux dangereux.

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Le ministère de l'Intérieur a confirmé les chiffres officiels du bilan. Sept corps ont été transportés à l'hôpital provincial d'Asadabad pour y être autopsiés. Parmi les 99 blessés, une partie a pu être libérée et rentrer chez elle après les premiers soins. Un correspondant de l'agence de presse AFP a pu observer sur place que les blessés âgés de huit à quinze ans constituaient une large part des patients hospitalisés.

Réactions des autorités et enquêtes en cours

Sami-ul-Haq Haq Bayan, chef du département provincial de l'Information et de la Culture, a apporté des précisions supplémentaires sur la scène de l'accident. Il a souligné que la proximité entre le dépôt industriel et l'établissement scolaire a aggravé les conséquences de la détonation. Les responsables gouvernementaux ont indiqué que l'enquête se poursuit activement pour déterminer les responsabilités exactes de cette faille de sécurité.

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Les témoignages recueillis sur place confirment la soudaineté et la violence de l'événement. La communauté éducative d'Asadabad est actuellement en état de choc. Les autorités locales ont demandé aux parents de rester mobilisés pour fournir la liste des enfants manquants ou blessés, afin de mettre à jour le bilan officiel. La sécurité des infrastructures scolaires est désormais au centre des interrogations.

Impact humain et conséquences locales

Cette catastrophe met en lumière les dangers liés à l'exploitation minière dans les zones densément peuplées. Les compagnies minières impliquées font face à une pression croissante de la part de la population. L'accident a également perturbé le fonctionnement normal de l'école Shagai, dont les activités ont été suspendues. Les enseignants et le personnel administratif travaillent désormais à soutenir psychologiquement les élèves survivants.

Les secours continuent d'apporter une assistance médicale aux blessés à l'hôpital provincial. La situation est surveillée de près par les organisations humanitaires présentes dans la région de Kounar. Cette tragédie rappelle l'importance cruciale de réglementer strictement le stockage des explosifs à proximité des zones sensibles. Les prochains jours seront déterminants pour comprendre les failles de sécurité qui ont conduit à cet accident.