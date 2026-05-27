Une explosion a endommagé une fenêtre au rez-de-chaussée d'un immeuble d'Etterbeek cette nuit. Les ventes de climatiseurs sont en forte hausse mais attention à la facture d'électricité. Le parquet de Flandre-Orientale a communiqué davantage d'informations concernant le chauffeur du minibus scolaire percuté par un train ce mardi matin.

Une explosion a endommagé une fenêtre au rez-de-chaussée d'un immeuble d'Etterbeek cette nuit, sans qu'aucune précision n'ait encore été donnée sur la cause de l'incident.

Les témoins ont décrit un bruit semblable à celui d'une explosion très forte. Margaux Glamocic s'est rendue ce matin sur place pour constater les dégâts. Une fenêtre du rez-de-chaussée d'un immeuble semble bien avoir été soufflée par une explosion à l'avenue Edouard de Thibault. Les ventes de climatiseurs sont en forte hausse mais attention à la facture d'électricité.

Le parquet de Flandre-Orientale a communiqué davantage d'informations concernant le chauffeur du minibus scolaire percuté par un train ce mardi matin. Les résultats des tests de dépistage de drogue et d'alcool du conducteur sont négatifs. La Croix-Rouge de Belgique mettra en place des unités anti-hyperthermie avec bains glacés lors des 20 km de Bruxelles, dimanche prochain, afin de protéger les coureurs des coups de chaleur. Le célèbre diner américain d'Ixelles va fermer ses portes.

Deux suspects sont sous mandats d'arrêt après une violente bagarre au Coq, blessant sept agents De Lijn et deux policiers. Un joueur a remporté le jackpot de 115 millions d'euros dans l'EuroMillions, il a coché les bons numéros





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