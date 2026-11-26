Une explosion gaz à Houdeng-Aimeries fait un mort et une blessée. Le père de famille est retrouvé sans vie dans les décombres de sa maison.

Une catastrophe s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi à Houdeng-Aimeries, localité située à la frontière de Strépy. Une habitation a littéralement explosé, provoquant l'effondrement total de la structure. Les secouristes interviennent sur les lieux pour identifier les victimes et sécuriser le quartier sinistré.

Déroulement de la catastrophe nocturne

L'événement s'est produit durant la nuit, alertant immédiatement les riverains par le bruit assourdissant de l'explosion. Les voisins ont également été prévenus par les appels d'urgence de la mère de famille. L'origine de l'incendie et de l'explosion est vraisemblablement liée à une fuite de gaz dans l'habitation. Les flammes et les débris se sont propagés rapidement, entraînant la destruction de la maison.

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Bilan humain tragique et interventions

Le bilan est lourd pour cette famille résidant sur les lieux. Le père de famille a été retrouvé mort dans les décombres après les opérations de secours. La maman a pu être extirpée des décombres et a reçu les premiers soins nécessaires sur place. Une fillette de 12 ans a également été victime de l'explosion et a été hospitalisée pour y être prise en charge médicalement.

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Témoignages des riverains choqués

Les habitants du quartier sont sous le choc suite à cet événement dramatique. Ils racontent une nuit d'angoisse intense, marquée par la peur et l'incompréhension. L'un des témoins qualifie la situation en disant que cela glace le sang. La communauté locale est en deuil et tente de comprendre comment une telle tragédie a pu survenir dans leur environnement.

Enquête en cours et suites judiciaires

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de la fuite de gaz. Les techniciens des services d'incendie et de secours analysent les débris pour reconstituer la chronologie des événements. La famille de la victime attend de connaître les détails précis de l'accident. Une cérémonie d'adieu pourrait être organisée à proximité du lieu de la tragédie.