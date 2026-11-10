Un policier décède et un autre est blessé à Oviedo après l'explosion d'un sac à dos piégé survenu suite à une fusillade. Détails de l'attentat.

Un policier a trouvé la mort et un autre agent a été gravement blessé dans le nord de l'Espagne, plus précisément à Oviedo, victime de l'explosion d'un sac à dos piégé. Cet acte de violence terroriste ou criminel s'est produit dans un contexte de tension immédiate, survenant juste après le dénouement d'une fusillade qui avait déjà fait une victime sur les lieux. L'incident a déclenché une mobilisation massive des forces de sécurité publiques pour sécuriser la zone et identifier les auteurs de ces actes brutaux.

Détails de l'attentat et découverte de l'engin

L'explosion tragique a été provoquée par un sac à dos contenant un engin explosif sophistiqué. La découverte de cette arme létale a eu lieu dans la foulée d'un échange de tirs violent. Les forces de l'ordre espagnoles ont établi un lien direct entre la fusillade initiale et la pose de la bombe, suggérant une stratégie coordonnée visant à neutraliser les agents de sécurité présents sur site. L'engin a été manipulé par des auteurs présumés dont l'identité n'a pas encore été formellement dévoilée publiquement.

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Bilan des victimes et état des agents

Le bilan humain de cet affrontement est lourd pour les autorités locales. Un membre de la police espagnole est décédé sur le coup ou peu de temps après l'explosion, confirmant la dangerosité extrême de l'engin piégé. Un second policier a été blessé lors de l'explosion, nécessitant une prise en charge médicale urgente. Ces deux victimes sont les dernières en date dans cette série d'événements violents, qui ont débuté avec la fusillade ayant tué une première personne civile ou suspecte avant l'apparition du dispositif explosif.

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Réaction des autorités et enquête en cours

Les autorités espagnoles ont immédiatement lancé une enquête approfondie pour reconstituer la chronologie exacte des faits. La réponse du vice-Premier ministre à la question de savoir si Georges-Louis Bouchez négocie le budget avec Bart De Wever à la place de David Clarinval n'a aucun lien avec cet événement criminel. Cependant, la vigilance est maximale après que le ministre des Affaires étrangères a confirmé la responsabilité d'une attaque sur des frigos en panne en France, montrant une montée globale de la menace.

Contexte sécuritaire et suites immédiates

Cet incident à Oviedo s'ajoute à une liste préoccupante d'événements sécuritaires, allant d'un corps de bébé retrouvé à Dalhem à un homme retranché à Montzen. Alors que la côte belge fait face à une montée des eaux alarmante, la situation en Espagne illustre la nécessité d'une coordination renforcée. Les enquêteurs examinent les preuves balistiques et balistiques de l'engin pour identifier les réseaux derrière cet attentat meurtrier.