Une violente explosion de gaz à Strépy-Bracquegnies a détruit une maison, causant un décès et la fuite de dizaines de résidents. Les secours sécurisent le secteur.

Une explosion majeure d'origine gazière a dévasté une propriété à Strépy-Bracquegnies, dans la nuit du 29 octobre au 30 octobre. L'intervention des services d'urgence a été déclenchée vers 3 heures du matin, suite aux premiers signalements de bruit et de mouvement.

Destruction totale et bilan humain dramatique

La force de la déflagration a entraîné l'effondrement complet de la structure résidentielle concernée. La façade principale s'est retrouvée projetée sur la chaussée et l'ensemble des planchers intérieurs s'est écroulé. Trois personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de l'accident.

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Les interventions de secours ont permis d'extraire deux victimes saines mais blessées. Une jeune fille a pu être sauvée rapidement par des voisins avant d'être transportée à l'hôpital. Une deuxième victime a été dégagée après trois heures de recherche méticuleuse dans les décombres et présente des blessures légères.

Malgré les efforts désespérés des équipes de recherche, un homme est décédé sous les gravats. Les services de secours ont confirmé la tragédie humaine qui a marqué la commune de La Louvière ce lundi matin.

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Sécurisation du secteur et témoignages de terreur

Par mesure de précaution absolue, une dizaine de maisons aux alentours immédiats ont dû être évacuées. Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a indiqué que la priorité des pompiers est de sécuriser l'habitation sinistrée et les constructions voisines potentiellement compromises par la déflagration.

Maria Falzone, résidente du quartier, a décrit un réveil brutal et traumatisant. Elle a senti le sol trembler et a entendu un bruit assourdissant suivi de l'activation de son alarme incendie. Elle a dû quitter les lieux en pyjama avec son chien après avoir reçu l'ordre de la police de s'éloigner immédiatement.

D'autres voisins, comme Cédric, partagent ce sentiment d'insécurité totale. Il a constaté que sa propre maison est fissurée en deux et craint un effondrement imminent. Les riverains sont privés de leurs biens et de leurs repères quotidiens, laissant place à une incertitude profonde quant à leur avenir immédiat.

Prise en charge des sinistrés et conséquences à long terme

La commune de La Louvière a mis en place une réponse sociale immédiate pour accompagner les familles sinistrées. Un centre d'accueil a été ouvert dans un local communal pour héberger les personnes déplacées qui n'ont pas de solutions d'hébergement d'urgence.

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Cédric, voisin directement touché, rapporte que sa maison est devenue inhabitable. Il explique que les services de secours vont devoir vérifier la solidité de sa propriété après s'être occupés de la maison voisine à risque. Cette chaîne d'interventions laisse les habitants dans une situation précaire et émotionnellement difficile.

Le CPAS de La Louvière travaille activement à identifier des solutions de logement sur le moyen et long terme. Cette démarche vise à rassurer les résidents dont les habitations pourraient devenir inoccupables définitivement, en particulier pour la maison voisine menaçant de s'effondrer.