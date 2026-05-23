Explosion de gaz dans une mine de charbon au nord-est de la Chine: 82 morts et 247 travailleurs sous terre

Le bilan d'une explosion de gaz dans une mine de charbon du nord-est de la Chine a alourdi samedi à 82 morts, selon la télévision d'État CCTV. Neuf personnes sont toujours portées disparues, a par ailleurs rapporté CCTV.

Le bilan d'une explosion de gaz dans une mine de charbon du nord-est de la Chine a alourdi samedi à 82 morts, selon la télévision d'État CCTV.

Au total, 247 mineurs se trouvaient sous terre dans la mine de Liushenyu lorsque l'accident s'est produit vendredi soir, a précédemment détaillé l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Neuf personnes sont toujours portées disparues, a par ailleurs rapporté CCTV. Le président chinois Xi Jinping a exhorté à mobiliser pour soigner les blessés et appelé à des investigations approfondies sur l'incident, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

M. Xi a souligné que toutes les régions et départements doivent tirer les leçons de cet accident, rester constamment vigilants en matière de sécurité au travail et prévenir et endiguer résolument la survenue d'accidents majeurs et de catastrophes





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