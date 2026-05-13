Explosion de réalités : Julie Catalifaud, détective privée, révèle les secrets de sa profession - Le Figaro

Julie Catalifaud, une détective privée travaillant depuis quinze ans, partage les réalités de son métier avec Benjamin Maréchal en studio. Elle rappelle les limites légales de son activité et évoque la pratique légale du suivi de mineurs pour les protéger.

Julie Catalifaud exerce un métier qui intrigue autant qu’il fascine. Détective privée depuis près de quinze ans, elle travaille aussi bien pour des particuliers que pour de grandes entreprises, des assurances, des marques de luxe ou encore des célébrités.

Son quotidien est rythmé par les filatures, les enquêtes sur les doubles vies, les disparitions ou les escroqueries. Invité dans la matinale « Bonjour Benjamin » sur RTL, elle est revenue sur les réalités de sa profession, loin des clichés véhiculés par les films. Un métier très réglementéInterrogée avec humour par Benjamin Maréchal sur la possibilité de suivre sa compagne, Julie Catalifaud a immediately rappelé les limites légales de son activité.

« Il faut être marié officailement », explique-t-elle. « Dans le mariage, il y a une obligation de fidélité. Lorsque nous ne sommes pas mariés, il n’y a pas d’obligation de fidélité. »Le détective privé ne peut donc pas accepter toutes les demandes.

« Il faut remplir un cadre légal », précise-t-elle encore, soulignant que la profession est « très réglementée » et contrôlée par un Conseil national. Elle insiste également sur le fait que l'enquêtiste ne peut pas agir librement comme dans les œuvres de fiction : « C'est très encadré effectivement. Donc c'est pour ça qu'on va observer le lien légal entre le mandant, donc la personne qui va nous demander de suivre la personne, et l'enquêté.

»Concernant les coûts d'une enquête, Julie Catalifaud explique que les tarifs varient selon les moyens mobilisés et le temps passé sur le dossier.

« Généralement, c'est à l'heure », détaille-t-elle. « C'est entre 80 et 150 euros hors-taxe de l'heure. » Le montant peut augmenter si plusieurs agents doivent intervenir sur une même mission. Des enquêtes aussi menées pour protéger les mineursAu cours de l'entretien, la détective privée est également revenue sur un aspect moins connu de son métier : le suivi de mineurs.

Une pratique autorisée, à condition d'être strictement encadrée et demandée par les parents. Julie Catalifaud évoque notamment une mission concernant une adolescente déscolarisée confrontée à des addictions. Questionnée sur l'éthique de ce type d'intervention, elle insiste sur l'objectif poursuivi : protéger l'enfant.

« Heureusement, on est là pour la protection des mineurs », affirme-t-elle. « Nous sommes mandatés par les parents dans ces cas-là. »Selon elle, ces enquêtes peuvent permettre d'identifier des situations de danger, comme des cas de maltraitance, de chantage ou encore d'enrôlement. Retrouvez l'émission « Ils mériteraient d'être dans le journal », du lundi au vendredi, durant la matinale « Bonjour Benjamin » de 7h à 9h30, en direct sur RTL





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Livre Journal Reality Series Louis Siret Press Follow Observation Followers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un étudiant sur trois avoue déjà avoir été agressé sexuellement : le cercle privé pointé du doigtUne étude de l’ULB démontre que 31,9 % de ses étudiants disent avoir subi une agression sexuelle. Le genre et la sexualité des étudiants rentre en compte.

Read more »

Petit avion militaire s'écrase dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), deux victimesUn incident dramatique dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) en France, où un petit avion militaire s'est écrasé en raison de causes inconnues, tuant le pilote et son passager. Un avion miniature de type Fouga Magister, équipé des attributs érogènes, a décollé de l'aérodrome de Melun-Villaroche le jour du drame. Le witness du village de Chailly-en-Bière a alerté les pompiers en voyant une boule de feu loin de son aviation alors qu'il entendait une explosion.

Read more »

Legal Action Considered in Lennik for Increased Aircraft Noise over Brussels AirportMayor Irina De Knop of Lennik, West of Brussels Airport, is considering legal action against the increased aircraft noise due to the increased traffic.

Read more »

Brulocalis Approves of Legal Challenge to Law ReformBrulocalis, a Brussels-based association representing local authorities, has approved of a legal challenge to a law reform proposed by the Minister of the Interior, Bernard Quintin. The association expressed reservations about the law in August last year, stating that it did not adequately address the concerns of Brussels local authorities. The challenge was approved unanimously, except for one abstention, and the association hopes that other local authorities will follow suit. The law is expected to be voted on Wednesday and should be promulgated by the end of June or early July. Local authorities will have six months to challenge the law.

Read more »