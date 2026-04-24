Explosion des Donations en Belgique : Une Tendance Confirmée et des Explications Multiples

Le nombre de donations enregistrées chez les notaires belges a connu une augmentation significative en 2024 et 2025, portée par des changements législatifs et une évolution des mentalités. La Flandre concentre la majorité des opérations.

Une augmentation spectaculaire des donations est observée chez les notaires belges, avec une hausse de 19% prévue pour 2025, après une augmentation de 18% en 2024.

En deux ans, le nombre de donations enregistrées a explosé à travers le pays, avec une progression notable dans les trois régions : +11,8% en Wallonie, +13,9% à Bruxelles et +22% en Flandre. Cependant, la Flandre concentre à elle seule 70% de ces opérations. Cette tendance n'est pas fortuite et s'explique par plusieurs facteurs, notamment des modifications législatives récentes et une évolution des mentalités.

La Fédération du Notariat se réjouit de cette situation, soulignant que les clients sont de plus en plus enclins à se renseigner sur les donations, même s'ils ne les réalisent pas toujours. Une évolution majeure est l'allongement de la période dite 'suspecte' dans les trois régions.

Cette période, durant laquelle le donateur doit rester en vie pour que le don échappe aux droits de succession, est passée de 3 à 5 ans à Bruxelles, et a été portée à cinq ans en Wallonie dès 2022 et en Flandre à partir de 2025. Enregistrer une donation chez un notaire permet d'officialiser la démarche et d'éviter les droits de succession, même en cas de décès du donateur dans les cinq ans.

De plus, les droits de donation sont généralement moins élevés que les droits de succession, en particulier pour les patrimoines importants. En matière mobilière, la différence peut atteindre 30% ou plus en ligne directe et 65% ou plus entre tiers. Les donations permettent donc de 'figer' un taux bas, tandis que les successions sont soumises à des taux progressifs.

Cette tendance s'explique également par des facteurs sociologiques, notamment en Flandre, où le patrimoine par habitant est plus important et la population est plus âgée. La population flamande est plus encline à anticiper les questions de succession et à planifier ses donations. Bien que les régimes fiscaux soient globalement similaires dans les trois régions, la 'culture de l'anticipation' est plus développée en Flandre, ce qui se traduit par un nombre plus élevé de donations, de testaments et de pactes successoraux.

En résumé, les Belges semblent de plus en plus opter pour la sécurité et la transparence en enregistrant volontairement leurs donations chez un notaire, afin d'éviter les risques fiscaux liés aux droits de succession. L'enregistrement officiel offre une sérénité d'esprit tant au donateur qu'aux bénéficiaires





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