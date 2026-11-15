Explosion grave sur le marché de Noël de Maredsous

Trois blessés graves, dont deux dans un état critique, suite à l'explosion accidentelle d'une bonbonne de gaz sur le marché de Noël de Maredsous dans la province de Namur, le 22 décembre 2024.

Une explosion majeure s'est produite ce matin sur le marché de Noël de Maredsous, situé dans la province de Namur, en Belgique. Selon les premières informations publiées par le média RTBF, l'incident a fait trois victimes lourdement blessées. Deux d'entre elles se trouvent dans un état critique, tandis que deux autres personnes ont été légèrement blessées dans le chaos immédiat qui a suivi l'explosion.

Mécanisme de l'accident et premiers secours

Les autorités confirment que l'incendie qui a suivi la déflagration a été provoqué par l'explosion accidentelle d'une bonbonne de gaz. Les services de secours ont été immédiatement alertés et une importante brigade de pompiers est arrivée massivement sur les lieux pour contenir le feu et sécuriser la zone sinistrée. L'intervention rapide des secouristes a permis d'éviter une propagation plus large des flammes vers les bâtiments avoisinants.

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État des blessés et évacuation par hélicoptère

La situation médicale des victimes est préoccupante. Pierre Rondiat, le bourgmestre de la commune d'Anhée, a détaillé les opérations d'évacuation sanitaire. Un des blessés a été pris en charge par hélicoptère et transporté vers un hôpital à Liège. Le deuxième patient critique a été dirigé vers l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek, bien que cette information doive encore être formellement confirmée par les instances médicales concernées.

Dégâts matériels et intervention des pompiers

La force de l'explosion a causé des destructions matérielles importantes sur le site du marché. Deux chalets en bois ont été entièrement réduits en cendres ou en décombres. En outre, deux stands de marché situés à proximité immédiate ont subi des dommages structurels et matériels significatifs. La zone de Dinaphi, qui gère la sécurité incendie, a réussi à maîtriser l'incendie rapidement, empêchant ainsi toute extension du désastre.

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Enquête judiciaire et fermeture du marché

Le parquet de Namur a été officiellement informé de l'incident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la rupture de la bonbonne de gaz. Un expert a été désigné pour se rendre sur place afin d'analyser les traces et de reconstituer la chronologie de l'accident. Concernant la suite du marché de Noël de Maredsous, qui avait ouvert ses portes le vendredi précédent, le bourgmestre Rondiat a annoncé sa fermeture dominicale.

Cette décision a été prise en concertation avec les organisateurs de l'événement. Le choix de maintenir le marché fermé le dimanche découle directement du respect dû aux victimes et à leurs familles, ainsi que des impératifs de sécurité sur le site encore marqué par le traumatisme de cet accident grave survenu dans la soirée de la veille ou la matinée.