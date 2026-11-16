Explosion marché de Noël Maredsous : enquête sur non-respect consignes gaz

Une explosion au marché de Noël de Maredsous a fait trois blessés graves. L'enquête révèlera si des bonbonnes de gaz étaient interdites et mal utilisées.

Une explosion s'est produite au marché de Noël de Maredsous, provoquant un grave incendie qui a entièrement détruit deux chalets et endommagé deux autres structures voisines. Cet événement tragique a fait trois blessés graves, dont deux pris en charge en urgence absolue, ainsi que deux victimes aux blessures plus légères. Le site a dû être intégralement évacué et fermé à la suite de la déflagration.

Causes de l'explosion et hypothèses des experts

Patrice Liétard, porte-parole des pompiers de la zone de secours Dinaphi, explique que le mauvais raccordement de la bonbonne aurait provoqué une fuite de gaz. Le propane et le butane, étant plus lourds que l'air, ont probablement stagné au niveau du sol avant de s'enflammer et de provoquer l'explosion. Il reste à déterminer si les bonbonnes se trouvaient à l'intérieur ou à l'extérieur du chalet.

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Non-respect des consignes de sécurité officielles

Pierre Rondiat, bourgmestre d'Anhée, confirme qu'il était prévu qu'aucune bonbonne de gaz ne soit utilisée dans les chalets du marché de Noël. Une réunion de sécurité avait apparemment été organisée le 3 septembre avec les organisateurs, les pompiers et les forces de police. Un procès-verbal ferait état de cette interdiction, à l'exception des installations permanentes de l'abbaye de Maredsous.

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Points clés de l'enquête administrative et technique

La présence de deux ou trois bouteilles de gaz dans le chalet où s'est produite l'explosion soulève donc des questions majeures. Leur utilisation, malgré les consignes annoncées, sera au cœur des investigations. La question d'un éventuel contrôle préalable des installations par les pompiers se pose également. Selon les informations rapportées, ce type de contrôle n'est en principe pas obligatoire. C'est au bourgmestre de décider s'il doit être organisé.