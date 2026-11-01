Explosion rue Stephenson Bruxelles-Nord: enquête pour acte criminel

Une explosion s'est produite rue Stephenson à Bruxelles-Nord. Aucune victime. La police privilégie un acte criminel. Enquête en cours.

Une explosion s'est produite dans la zone de la police de Bruxelles-Nord, qui couvre les communes de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode. Les faits se sont précisément situés à hauteur du café-restaurant L'Andalou, à proximité immédiate du croisement avec la rue Stephenson. La police a immédiatement confirmé ces événements à l'agence Belga, tout en renvoyant toute demande de communication supplémentaire vers le parquet de Bruxelles.

Intervention immédiate des services de sécurité

Dès l'alerte reçue, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux dans les plus brefs délais. Elles ont rapidement établi un périmètre de sécurité strict autour de la zone sinistrée afin de garantir la protection des riverains et de préserver les éléments matériels de l'enquête. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs, connu sous l'acronyme SEDEE, a également été mobilisé pour intervenir sur place. Cette mobilisation particulière souligne la gravité potentielle de la situation et la nécessité de vérifier l'absence de dispositifs secondaires dangereux.

Also read Un rassemblement à Bruxelles pour dénoncer les violences routières contres les cyclistes

Aucune victime malgré la proximité d'une école

Heureusement, l'explosion n'a fait aucune victime. Le ministère public a précisé avec soulagement qu'il n'y avait aucun blessé, ni parmi les occupants de l'immeuble concerné ni parmi les voisins résidant dans les bâtiments avoisinants. Cette absence de blessés est d'autant plus remarquable que la nature de l'incident aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour la population. La proximité du lieu de l'explosion avec une école située juste en face ajoute une dimension sensible à cet événement, suscitant une vive inquiétude chez les enseignants et les parents d'élèves.

Advertisement

Hypothèse d'un acte criminel privilégiée

Face à la nature des dégâts et aux circonstances de l'incident, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un acte criminel. Divers devoirs d'enquête sont actuellement en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette explosion. Les forces de police et les magistrats travaillent de concert pour reconstituer la chronologie des événements et identifier les responsabilités éventuelles. Cette approche permet d'orienter les investigations vers les pistes les plus probables tout en restant ouverte à toutes les possibilités.

La zone reste sous surveillance étroite par les services de police pendant toute la durée des investigations. Les autorités appellent la population à la vigilance et restent à l'écoute de tout témoignage pouvant éclairer les enquêteurs. Aucune information n'a été communiquée concernant les causes précises ou les auteurs potentiels de cet acte, le parquet de Bruxelles souhaitant préserver le secret de l'instruction. La situation reste néanmoins sous contrôle grâce à l'intervention rapide des services spécialisés et à la collaboration efficace entre les différents corps de sécurité présents sur place.