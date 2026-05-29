La fusée de Jeff Bezos, Blue Origin, a connu une fin spectaculaire lors d'un test au sol, explosant de manière spectaculaire. La Chambre a adopté la loi-programme de l'Arizona, qui contient des mesures importantes telles que l'indexation limitée des salaires, la réforme des pensions et le crédit d'impôt temporaire pour les trajets domicile-travail. Les États-Unis et l'Iran ont fait des progrès dans leurs discussions en vue d'un accord de cessez-le-feu, mais le président américain Donald Trump n'a pas encore donné son feu vert. La tension entre Washington et Téhéran a augmenté suite à des affrontements impliquant des frappes, des drones et du pétrole.

La fusée de Jeff Bezos , Blue Origin , a connu une fin spectaculaire lors d'un test au sol , explosant de manière spectaculaire. La scène a été capturée sur vidéo et a été partagée sur les réseaux sociaux.

Le chanteur Aurélien Vivos a réagi à l'affaire Patrick Bruel, avec qui il avait chanté en finale de The Voice, en déclarant qu'il y avait des juges et des lois pour régler ce genre de problèmes. La princesse Elisabeth a officiellement obtenu son diplôme de l'université Harvard, et la reine Mathilde était présente pour assister à la cérémonie.

La Chambre a adopté la loi-programme de l'Arizona, qui contient des mesures importantes telles que l'indexation limitée des salaires, la réforme des pensions et le crédit d'impôt temporaire pour les trajets domicile-travail. Les États-Unis et l'Iran ont fait des progrès dans leurs discussions en vue d'un accord de cessez-le-feu, mais le président américain Donald Trump n'a pas encore donné son feu vert.

La tension entre Washington et Téhéran a augmenté suite à des affrontements impliquant des frappes, des drones et du pétrole. Un pays membre de l'Otan a rapporté qu'un drone russe avait frappé un immeuble sur son territoire, ce qui a été qualifié de 'grave et irresponsable escalade'





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