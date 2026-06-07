Exposition au cadmium : une proposition de loi pour réduire les risques

Près de la moitié des adultes français dépassent les seuils toxicologiques pour le cadmium. L'Assemblée nationale examine une proposition de loi visant à limiter l'exposition via les engrais phosphatés, avec des objectifs de réduction progressive.

Le 2 juin 2026, l'Assemblée nationale a examiné une proposition de loi visant à limiter les risques d'exposition au cadmium, un métal lourd classé cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction.

En France, près de la moitié de la population adulte (47,6%) dépasse les valeurs toxicologiques de référence, une situation alarmante qui résulte en grande partie de l'utilisation d'engrais phosphatés dans l'agriculture. Ces engrais, riches en cadmium, contaminent les sols et se retrouvent dans la chaîne alimentaire, s'accumulant dans l'organisme humain et provoquant des troubles rénaux, pulmonaires, pancréatiques ou osseux.

Les sols français sont deux fois plus contaminés que la moyenne européenne, notamment en raison de l'importation massive d'engrais en provenance du Maroc, dont les gisements de roches phosphatées sédimentaires présentent des teneurs élevées en cadmium. En comparaison, l'Italie diversifie ses approvisionnements (Jordanie, Russie) et affiche des niveaux de contamination bien inférieurs.

La France bénéficie d'une dérogation européenne lui permettant d'utiliser des engrais avec jusqu'à 90 mg/kg de cadmium, alors que la limite européenne est fixée à 60 mg/kg depuis 2019. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) recommande d'abaisser cette limite à 20 mg/kg, comme cela est déjà en vigueur en Finlande, en Hongrie et en Slovaquie.

La proposition de loi, portée par les députés Clémentine Autain et Benoît Biteau, prévoit une réduction progressive : 40 mg/kg dès 2027, puis 20 mg/kg à partir de 2030. Le gouvernement, quant à lui, propose un calendrier plus étalé avec trois paliers : 60 mg/kg en 2027, 40 mg/kg en 2030 et 20 mg/kg d'ici 2038.

Du côté des producteurs marocains, le groupe OCP affirme livrer depuis février 2025 des engrais contenant moins de 20 mg/kg, mais ces données n'ont pas été confirmées par des études scientifiques indépendantes. Par ailleurs, même si la teneur en cadmium des engrais diminue, les effets sur les récoltes ne seront visibles qu'après plusieurs décennies, en raison de l'accumulation dans les sols.

Cette situation met en lumière un enjeu sanitaire majeur et un défi économique, la France étant fortement dépendante des importations marocaines. Le débat parlementaire devra concilier protection de la santé publique et intérêts commerciaux historiques





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