Face à une expulsion imminente, un locataire bruxellois de 73 ans sollicite la justice pour gagner du temps, dénonçant l'absence de logements abordables malgré des revenus stables.

Joël B., un homme de 73 ans résidant au centre de Bruxelles, comparaîtra jeudi matin devant la justice de paix de Bruxelles pour le deuxième canton afin de demander un sursis à son expulsion. Cet homme, qui occupe son appartement depuis 19 ans, risque d'être contraint de quitter les lieux le 30 septembre par la société de promotion immobilière propriétaire des lieux.

Detresse Financiere et Marché locatif bloqué

La société de promotion immobilière, ayant acquis et rénové l'immeuble situé rue du Pont neuf, a obtenu l'ordre d'expulsion et a notifié l'avis à Joël B. en avril dernier. Malgré une pension mensuelle confortable de 1.807 euros, le retraité affirme être incapable de trouver une alternative sur le marché locatif privé ou public. Les propriétaires privés, la Régie foncière et les maisons de repos refusent systématiquement de lui proposer un nouveau contrat de bail, le laissant sans solution de relogement viable.

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Preuve De Stress Et Tentative De Suicide

Joël B. décrit une situation humaine dramatique, qualifiant sa vie de stress permanent depuis huit mois. Il déclare se sentir comme allant droit dans un mur, rappelant avoir travaillé toute sa vie et toujours payé ses loyers à temps. Cette pression insoutenable a conduit le retraité à commettre une tentative de suicide le 1er octobre, mettant en lumière l'impact dévastateur de la précarité du logement sur la santé mentale des personnes âgées.

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Audience Et Soutien Associatif

L'audience prévue jeudi à 9h30 vise à obtenir un délai de deux ou trois mois avant l'expulsion effective, permettant au locataire de traverser l'hiver dans des conditions dignes. Son avocate, Me Victoria Majois, précise que l'expulsion est actuellement fixée au 16 mars 2027, soit à la fin de la trêve hivernale. Le dossier bénéficie du soutien actif du Front Anti-Expulsions et de l'Union des locataires marollienne, qui organiseront un rassemblement à 9H place Poelaert jeudi pour dénoncer cette situation.