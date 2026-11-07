Expulsion des occupants de l'ULB : fin de la crise et poursuites judiciaires

L'ULB a procédé à l'expulsion des militants occupant le bâtiment P1 depuis le 22 octobre, suite à des actes de vandalisme et des menaces de violence.

L'Université Libre de Bruxelles ( ULB) a mis un terme à l'occupation du bâtiment P1 ce samedi matin, marquant la fin d'une crise de plusieurs semaines qui avait paralysé une partie de la vie académique. Cette intervention policière, autorisée par un juge, intervient après l'échec des négociations et la persistance d'actes qualifiés de graves violations par l'institution.

Mécanisme de l'intervention policière et judiciaire

Les forces de l'ordre sont intervenues sur le campus bruxellois avec l'mandat spécifique d'un juge, s'assurant de respecter strictement le cadre légal en vigueur lors de cette opération. L'université a précédemment lancé un ultimatum exigeant le départ des occupants avant jeudi, date à laquelle la majorité des manifestants s'était effectivement exécutée. Toutefois, un groupe resté sur place a provoqué la réaction officielle de l'administration après avoir franchi des limites inacceptables.

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Violences, vandalisme et condamnation ferme

Le rectorat dénonce fermement des actes de vandalisme, des intrusions dans des bureaux individuels et une entrave systématique aux activités universitaires normales. Le bâtiment P1 a été recouvert d'inscriptions haineuses et d'appels explicites à la violence, des dégradations que l'université juge inacceptables et qui ne représentent ni la communauté universitaire ni les jeunes légitimement inquiets pour leur avenir. Après l'échec des tentatives de dialogue, la décision d'engager une procédure judiciaire a été prise pour sanctionner ces dérives.

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Positions des militants et soutien extérieur

Les militants occupant les lieux, soutenus par le réseau Secours Rouge, ont confirmé leur expulsion via les réseaux sociaux et le site internet de l'organisation anticapitaliste. Ce réseau offre traditionnellement un soutien juridique aux activistes qu'il qualifie de victimes d'une répression de l'État. Selon les témoignages recueillis parmi les étudiants et activistes présents, plusieurs personnes auraient été interpellées lors de cette intervention, alimentant la polémique sur les méthodes employées.

Impact sur la communauté et perspectives d'avenir

L'ULB a tenu à remercier le personnel et les étudiants pour leur patience tout au long de cette période perturbée par cette crise sociale. Des équipes ont été déployées pour gérer la situation de sécurité et garantir la protection des biens. La priorité absolue de l'université est désormais la sécurisation du site et la remise en état complète du bâtiment, afin de permettre la reprise des cours et des recherches dans les délais les plus rapides possibles.