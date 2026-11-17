Le bourgmestre Martin de Brabant ordonne le démantèlement du site de Schaerbeek. Soixante personnes, dont des enfants, sont expulsées face à l'absence de places d'hébergement disponibles.

Une opération de démantèlement majeure a été menée ce matin sur un site situé à Schaerbeek, en région bruxelloise, concernant un campement informel abritant une soixantaine de personnes. Cette intervention, dirigée par la police locale et orchestrée sous l'autorité du bourgmestre Martin de Brabant, vise à mettre fin à l'occupation illégale d'un terrain où vivaient des familles roms, incluant plusieurs jeunes enfants en bas âge.

L'expulsion s'est déroulée dans un contexte de précarité extrême pour les occupants, qui résidaient sur ce site depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années pour certains individus. L'ordre d'évacuation a été donné de force, les agents de police ayant réveillé les occupants pour leur notifier qu'ils ne pouvaient plus rester sur les lieux, conformément aux décisions prises précédemment par les autorités communales face aux nuisances générées.

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Motivations officielles du bourgmestre

Le bourgmestre de Schaerbeek, Martin de Brabant, justifie cette mesure urgente par la nécessité de faire cesser les troubles à l'ordre public et la dégradation de l'environnement immédiat. Il affirme avoir reçu un nombre important de plaintes de la part des riverains concernant les nuisances sonores et les problèmes d'hygiène, soulignant qu'il est inacceptable de tolérer la présence d'un bidonville au sein même de la commune.

Outre les plaintes des habitants, Martin de Brabant insiste sur l'aspect humain de sa décision, expliquant que la situation de vie à la rue est particulièrement dangereuse et indigne, surtout lors des saisons froides. Pour l'administration communale, l'intervention ne vise pas seulement à protéger les résidents, mais aussi à respecter les normes urbaines et sanitaires imposées aux entités locales.

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Plainte des habitants et saturation des services sociaux

La réaction des personnes expulsées traduit un profond sentiment d'abandon et d'impuissance face à l'incertitude de leur avenir immédiat. Un homme, qui vivait sous tente depuis trois ans, a indiqué que le Samu Social constituait leur seule option restante, bien que la perspective de trouver une solution à court terme reste floue pour beaucoup d'entre eux.

Un père de famille a exprimé sa détresse en déclarant que la police et la commune semblaient indifférentes à la situation de ses quatre enfants, ajoutant qu'il n'y avait aucune place disponible pour les accueillir. Il a critiqué le manque de respect perçu envers ces populations vulnérables, soulignant la difficulté de partir sans avoir de destination précise, surtout lorsque les mois les plus durs approchent.

Impasse de l'aide sociale et démolition du site

Les travailleurs sociaux du CPAS de Schaerbeek, notamment Vanessa Tshibola et Tatiana Forget, étaient présents sur place pour tenter d'accompagner les familles. Cependant, elles ont dû faire face à une saturation totale des réseaux d'accueil, confirmant que toutes les maisons d'accueil, le Samu Social et autres structures étaient complètes, ne laissant aucune solution immédiate.

Tatiana Forget a qualifié la situation de violentement difficile sur le plan humain, tandis que Vanessa Tshibola a relaté les supplications des personnes chassées qui cherchaient désespérément une porte d'entrée. Après le départ forcé des individus, un entrepreneur a immédiatement commencé les travaux de démolition des structures, avec pour objectif affiché d'empêcher tout retour futur des occupants sur le site.