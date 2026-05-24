Extrema Outdoor Festival: A Night to Remember

The final hour of Extrema Outdoor Festival offers a variety of DJs to choose from, with notable appearances by Len Faki, Interplanetary Criminal, Marco Carola, and Pegassi. The festival is expected to see over 20,000 attendees heading home, with a 'soft close' strategy to ensure a smooth exit. The organizers anticipate a calm exit due to favorable weather conditions. The festival has been praised for its inclusivity and diverse offerings, with organizers Ugur Akkus and Franky Rizardo expressing satisfaction with the event's success.
Keuze genoeg dit laatste uur Wie geen zin heeft in Marco Carola of Interplanetary Criminal, heeft keuze genoeg in dj’s om dit laatste uurtje mee door te brengen.
Verderop aan de Plas sluit Reznik van het wereldbekende collectief Keinemusik af op district 6. Len Faki, dj van de bekende Berlijnse technoclub Berghain, doet dat op district 7. Wanneer het festival straks eindigt, gaat er al snel meer dan 20.000 man naar huis. De afterparty van het festival is enkel toegankelijk voor wie op de camping verblijft.
Toch verwacht de organisatie dat die uittocht vlot zal verlopen.
'Met dit weer verwachten we weinig spannends. We weten hoe het moet en mensen gaan gespreid naar huis', vertelt festivalwoordvoerder Lomme Valkeneers.
'We kiezen ook altijd bewust voor een 'soft close': het terrein wordt geleidelijk aan leeggelaten, zodat mensen rustig naar huis kunnen vertrekken. ' Na die straffe set van Pegassi nog op district 2 afsluiten? Het is geen makkelijke taak, maar de Britse dj Interplanetary Criminal weet het publiek aan het podium van Modul’air te overtuigen.
Interplanetary Criminal is dé man in de nieuwe golf van UK garage die de elektronische muziekwereld overspoelt en werkte al samen met grote namen als Eliza Rose. Marco Carola is de grote afsluiter vanavond. De Italiaanse dj draait de laatste set op het grote podium van district 5, en dat bij zijn eerste passage op dit festival. De dj is een echte Ibizalegende, die de afgelopen 15 jaar zijn stempel gedrukt heeft op het clubleven daar.
Voor Extrema Outdoor kwam hij met plezier toch nog even van dat Spaanse eiland af. Deze locatie komt pas echt tot zijn recht als de zon schijnt, dat merk je dit weekend aan alles. Dat vertelt organisator van Extrema Outdoor Ugur Akkus bij Studio Brussel. Akkus blikt tevreden terug op deze editie van het festival, en benadrukt dat Extrema Outdoor een festival voor alle leeftijden zal blijven.
'Hier is voor ieder wat wils', zegt hij. 'Ik had een aantal jaar geleden nooit gedacht dat die nieuwe trance zo groot zou worden. Dat is nu veruit de meest populaire stage. Maar dan ben ik ook blij dat mensen die er van in het begin bij waren ook nog altijd aan hun trekken komen.
' De Nederlandse dj Franky Rizardo heeft een lange geschiedenis met Extrema Outdoor. Hij hostte zijn eigen stage onder zijn platenlabel FLOW en zijn eigen set vorig jaar was voor veel festivalgangers een hoogtepunt van die editie. Rizardo stond eerder dit jaar nog op Coachella - 'een insane ervaring', zegt hij zelf - en staat nu voor de eerste keer op district 5, ofwel de mainstage, van Extrema Outdoor.
'Ik probeer elke set goed voor te bereiden, maar dit is natuurlijk een grotere stage, dus ik ga het gaspedaal wat harder induwen', vertelt hij bij Studio Brussel. 'Ik heb vooral heel veel zin om m'n nieuwe single 'Shinjuku' te draaien. ' Sam Huybrecht, beter bekend als Pegassi, is een van de bekendste Belgische dj's wereldwijd. Zo mocht hij onlangs nog voor de BBC een Essential Mix draaien, een van de belangrijkste radiomixen die je als dj kan doen.
Charlotte de Witte, Amelie Lens, Soulwax en Netsky zijn de enige Belgen die hem dat al voordeden. Pegassi is bezig aan een internationale tour, maar komt graag nog eens terug naar België.
'Ik speel hier dit jaar 5 of 6 keer en het doet altijd deugd om hier te zijn', vertelt hij bij Studio Brussel. 'Aan mijn DM’s te zien, vinden de mensen in België het ook fijn. ' Zijn set op district 2 – een van de optredens waar dit weekend het meest naar uitgekeken wordt – begint nu. Wat je mag verwachten?
Nummers met de typische koebellen, waar hij ondertussen zijn trademark van heeft gemaakt, maar ook unreleased tracks
Joyhauser speelt opnieuw op district 7 op het Extrema Outdoor-festivalJoyhauser, bekend om hun Limburgse elektronische muziek, treedt op voor het vierde maal op het Extrema Outdoor-festival in Houthalen op district 7. Ze zullen hun nieuwe single mogelijk kennen uit hun set.
Mr. Grammy tourne sur le podium Aperol Spritz pour Extrema OutdoorL'extreme-vétéran Mr. Grammy tourne sur le podium Aperol Spritz pour Extrema Outdoor, un festival qui a commencé à Ibiza et a évolué au fil des ans. Il sera accompagné de DJ Samm et Ajna, qui joueront un set ensemble sur district 6. Le duo techno limbourgeois Joyhauser apparaîtra également sur le festival.
