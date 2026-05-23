Le festival Extrema Outdoor se prépare à recevoir des artistes de renommée internationale. Les fans de musique électronique peuvent s'attendre à une expérience inoubliable avec des artistes tels que Agents of Time, Mind Against, Kölsch, Adam Beyer, Holy Priest, Hernan Cattaneo et Dixon.

Ces derniers ont annoncé qu'ils allaient jouer ensemble pour la première fois sur le festival. Les organisateurs de Extrema Outdoor sont très fiers de cette collaboration et ont déclaré que cela serait une expérience inédite pour les fans. Les fans peuvent s'attendre à une variété de styles de musique, allant de la techno à l'afro-house, pour satisfaire tous les goûts. Les organisateurs ont également prévu des after-parties pour les fans qui souhaitent continuer à danser après la fin du festival.

Les tickets pour le festival sont déjà en vente et les fans peuvent s'attendre à une expérience inoubliable. Les organisateurs ont également prévu des installations de divertissement pour les fans qui souhaitent se détendre pendant le festival. Les fans peuvent s'attendre à une expérience complète qui inclut de la musique, des installations de divertissement et des after-parties pour continuer à danser après la fin du festival





Extrema Outdoor vernieuwd: festivalterrein ziet er beter uit, bezoekers kunnen zwemmen in plasHet festivalterrein van Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren is dit jaar vernieuwd, met verharde wandelpaden en het verplaatsen van enkele podia om de bezoekers uitzicht te bieden op de plas. Festivalgangers kunnen tot aan hun knieën in de plas zwemmen voor verkoeling. Tijdens deze 16e editie staan er in totaal 157 artiesten op het programma.

Extrema Outdoor: Regedities zorgen voor panna en warmte, maar niet voor slecht weerNa twee echte regenedities krijgen de bezoekers van Extrema Outdoor eindelijk weer zon. De organisatie van het festival in Houthalen-Helchteren heeft de gedragscode met minister van Consumentenbescherming Rob Beenders ondertekend om de rechten van festivalgangers beter te beschermen en de onduidelijkheden en verborgen kosten op te heffen. Als maatregelen tegen de hitte kiest Extrema Outdoor voor extra schaduw en zonnecrème dispensers. Gian Gulacsi is de weerman van Extrema Outdoor. Hij is blij met de warmte die weer is met de regedities, maar blijft waarschuwen voor de maatregelen tegen de hitte. Hij adviseert om voldoende water te drinken, goed in te smeren en niet de hele dag in de zon te staan.

Latest News from Extrema Outdoor and BeyondHere's the latest news from Extrema Outdoor and beyond, covering topics such as the lineup, drug prevention measures, festival accessibility, and water safety. It also includes general updates on the festival experience and its impact.

Joyhauser speelt opnieuw op district 7 op het Extrema Outdoor-festivalJoyhauser, bekend om hun Limburgse elektronische muziek, treedt op voor het vierde maal op het Extrema Outdoor-festival in Houthalen op district 7. Ze zullen hun nieuwe single mogelijk kennen uit hun set.

